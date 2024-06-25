С Днем таможенника Украины: лучшие поздравления в картинках, искренние пожелания своими словами и стихи

Ежегодно 25 июня в Украине отмечается День таможенника. Решение о введении праздника было принято относительно недавно – в 2020 году. Когда-то с 1991 до 2013 года в эту дату украинцы праздновали День таможенной службы Украины.

Редакция LifeStyle 24 поздравляет всех таможенников с профессиональным праздником. Желаем вам никогда не терять вдохновения к работе и выполнять ее профессионально, ведь это важно, а особенно в наше время. По случаю праздника мы подготовили подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках, поэтому выбирайте для близких людей.

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День таможенника Украины 2024: стихи и картинки

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

У митника сьогодні свято,

Будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачати,

Бо це у митника в крові —

Перевіряти вантажі.

Зі святом вас!

Поздравления с Днем таможенника Украины / Фото "Люкс ФМ"

***

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні й вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки —

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

Митник нам завжди в пригоді,

Він працює в непогоді.

Знає що і де ховають,

Незаконне викривають.

Ми ж вас хочемо вітати —

І добра вам побажати,

Щастя, радості, здоров’я.

Успіхів у вашій справі!

Поздравления с Днем таможенника Украины / Фото "Факты"

***

В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

День таможенника Украины 2024: проза и картинки

Дорогой таможенник! Ты – человек, который справится с любым контрабандистом, проверит любой документ и возьмет пошлину с каждого! Выполняй свой долг честно, и удача, любовь и благополучие к тебе обязательно придут.

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Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, счастливой жизни и достатка! Поднимайтесь по карьерной лестнице с высоко поднятой головой, наша страна безмерно гордится вами и благодарит!

Поздравления с Днем таможенника Украины / Фото Amazing Ukraine

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С Днем таможенника, наши дорогие стражи границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть частыми станут слова: "Таможня дает добро!"

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Дорогие наши таможенники! Вы – люди, которые стоят на границе и наблюдают за порядком, хочется поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф!

Поздравления с Днем таможенника Украины / Фото Hochu.ua

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Поздравляю с Днем таможенника Украины и от всей души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка на границе, не знать усталости и уныния, успехов в работе и удачи на жизненном пути.