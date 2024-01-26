С праздником, таможенники: подборка чудесных поздравлений в прозе и стихах

Дорогие таможенники, поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо за нелегкий труд. Желаем мирного неба, победы, счастья, благополучия и успехов.

По случаю Международного дня таможенника 24 Канал подготовил поздравления в прозе, стихах и картинках. Сохраняйте нашу отличную подборку. Отправьте теплые слова и открытки коллегам, друзьям, знакомым и родным.

Кстати говоря Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года

Международный день таможенника: поздравления в стихах

Державну службу митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба,

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

Поздравляем всех таможенников с профессиональным праздником / Фото Telegraf

***

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні й вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

У митника сьогодні свято,

Будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачаймо,

Бо це в митника в крові –

Перевіряти вантажі.

Зі святом вас!

***

В Україну навіть мишка

Повз митну службу не проскочить,

Бо працівник хоробрий спритно

Всіх перевірить дуже точно!

Тобі я, митнику, бажаю,

Щоб будні проходили гладко,

І хай ніхто не порушує

На вашій митниці порядку!

Поздравляем всех таможенников с профессиональным праздником / Фото ICTV

Международный день таможенника: поздравления в прозе

Дорогие наши таможенники! Вы – люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком. Поздравляем с профессиональным праздником. Желаем, чтобы через границу вашей души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит туда, откуда пришло. С праздником!

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Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, покоя, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость и самоконтроль. Кроме того, несете трудную и опасную службу. Спасибо за труд, который помогает сохранять спокойствие в наших домах. С праздником!

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С Днем таможенника, наши дорогие часовые границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть всегда звучат слова: "Таможня дает добро!"

Поздравляем всех таможенников с профессиональным праздником / Фото art-shop.com.ua

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Уважаемые работники таможни, поздравляем с профессиональным праздником! Нет никакого сомнения, что ваша верность долгу, принципиальность и патриотизм всегда будут служить народу Украины. Кроме того, будут активно способствовать развитию внешнеэкономических отношений Украины со всеми странами мира. Желаем счастья, крепкого здоровья, выдержки, душевной теплоты и успехов в вашем благородном деле!

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Дорогой таможеннику! Ты – человек, который справится с любым контрабандистом, проверит любой документ и возьмет пошлину с каждого. Выполняй свой долг честно. Тогда удача, любовь и благополучие тебе обязательно улыбнутся.