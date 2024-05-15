С Международным днем семьи: атмосферные картинки-поздравления для родных

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Праздник ввела Организация Объединенных Наций. Соответствующую резолюцию провозгласили 20 сентября 1993 года. Событие приобрело популярность во многих странах мира.

До 2023 года украинцы отмечали два праздника – Международный день семьи 15 мая и украинский День семьи 8 июля. Однако последнюю дату отменили, поскольку тогда в России празднуют День семьи, любви и верности.

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Редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет всех с Днем семьи. Желаем, чтобы в каждом доме царили уют, тепло, смех, радость и любовь. Пусть Господь оберегает ваши семьи от зла и различных несчастий, дарит мир и покой.

День семьи 2024: поздравления в картинках

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Выбирайте из нашей подборки картинку, которая поразила больше всего. Не забудьте сегодня поздравить всех своих родных с таким замечательным праздником.