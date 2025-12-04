Что интересно, День ракетных войск и артиллерии установили Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году. В течение длительного времени этот праздник отмечали 3 ноября. Однако в 2024 году глава страны Владимир Зеленский подписал новый Указ "О Дне ракетных войск и артиллерии", которым изменил дату праздника на 4 декабря, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.

Наша редакция подготовила поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины. Отправьте их своим родным, друзьям, знакомым и близким, которые делают все возможное, чтобы защитить родную страну от врага.

День ракетных войск и артиллерии 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

С Днем ракетных войск и артиллерии, дорогие бойцы! Желаю вам постоянного превосходства над любым противником, умелого управления, крепкого здоровья, долгих лет жизни, чистого мирного неба, верных подруг, храбрых и преданных друзей и всей удачи мира! Поздравляю!

***

Служба в ракетных войсках – очень ответственное и почетное дело. Пусть твоя жизнь будет яркой и динамичной, словно взлет ракеты! Желаю тебе всегда оставаться таким сильным, мужественным и успешным человеком. Всех благ тебе, счастья и удачи!

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем ракетних військ я вітаю,

Життя мирного, без війни вам бажаю.

Щоб було небо завжди блакитним,

І залишилося б навічно чистим.

Щоб лише салюту постріли чутні,

І були завжди духом ви могутні.

Ідилія в житті вашому лише панувала,

Щастя й удачу доля б вам дарувала.

***

На сторожі Батьківщини завжди

Стоять ракетні війська.

Боїться ворог суворий

Наших хлопців у погонах.

За мирне небо

Ракетників країни

З Днем ракетних військ

Привітати всі повинні!

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, сегодня, 4 декабря, отмечают День ангела Варвары. Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления по случаю праздника.

***

Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии. Желаю запускать ракету по каждой проблеме и с первого попадания уничтожать ее. Желаю с каждым днем набираться сил, профессионализма, уверенности и мужества. Желаю артиллерийской выдержки и взрывных успехов на службе. Желаю спокойствия и крупнокалиберного счастья в жизни.

***

Самые теплые поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии! Во все времена, то ли в крупных масштабных боевых действиях, или в локальных конфликтах, артиллерия играла одну из ключевых ролей, определяя зачастую исход боя. Пусть ваша боевая выучка, самоотверженность и бдительность и в дальнейшем способствуют укреплению оборонной мощи нашей страны. Желаю вам, наши родные, мирного неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии! Искренне желаю успехов в ежедневных задачах, крепости тела и силы духа. Пусть каждая цель будет с точным попаданием, а руководство – благодарным!

***

С Днем ракетных войск и артиллерии! Спасибо за освобожденные города и села, за мужество и самопожертвование, за преданную службу стране и народу! Желаю живыми и здоровыми вернуться домой к родным и жить в мире, добытом вами!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.