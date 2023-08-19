День пчеловода основали, чтобы привлечь внимание общественности к роли пчел в природе. А также – почтить тяжелую работу пчеловодов по разведению этих насекомых. Ведь пчелы выполняют важную функцию – опыляют цветы и собирают нектар и пыльцу с растений, из которых выходит мед. Что еще стоит знать о Дне пчеловода – расскажет 24 Канал.
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История Дня пасечника
На официальном уровне праздник ввел в 1997 году Леонид Кучма при поддержке Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пчеловодов Украины.
В Киеве даже существует специальное заведение – Институт пчеловодства имени Петра Ивановича Прокоповича – основателя рамочного рационального пчеловодства. Там разрабатывают разные медицинские препараты для пчел.
Институт пчеловодства / Фото Академия аграрных наук
- Именно Петр Прокофьевич в 1814 году изобрел первый в мире рамочный улей. Его преимущество было в том, что мед можно было откачивать с улья, не повреждая соты и не убивая пчел, как было до этого момента.
Петр Прокофьевич / Фото Hrest.info
Интересный факт, что существует целый праздник, посвященный пчелам. Его отмечают с 2018 года, оно называется Всемирный день пчел. Выпадает на 20 мая.
- Такую дату выбрали, потому что в этот день 1734 года родился основатель современного пчеловодства Антони Янша 20 мая 1734 года.
Традиции Дня пасечника
19 августа в Украине организуют фестивали и ярмарки, где пчеловоды предлагают свои продукты – мед, воск, маточное молочко, прополис и другие продукты. Посетители могут попробовать разные виды меда.
Фестиваль меда / Фото "Вечерний Киев"
Параллельно могут проходить конференции и выставки по теме добычи меда и о пчеловодстве в целом. Эти мероприятия проводят, чтобы пчеловоды могли обменяться опытом.
- Нередко на таких ярмарках можно увидеть выступления художественных и фольклорных коллективов.
- Наиболее долгожданной частью мероприятий является дегустация меда.
Познавательно, что в украинской мифологии пчел считали "божьими мухами", тогда как на пчеловодов говорили, что это их пастухи.