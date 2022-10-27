Часто в Сербской Параскеве молятся с просьбами о помощи в бизнесе и решении важных вопросов в этой области. А Преподобный Николай Святоша известен тем, что он решил изменить свой статус князя на служение Богу и людям. 27 октября в православной церкви считается днем памяти двух святых, отмечает 24 канал.

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Жизнь Преподобной Параскевы Сербской

По преданию Параскева Сербская жила в 11 веке. Она родилась в благочестивой семье в маленьком поселке Епиват, который находится в Сербии. С детства она любила ходить в церковь и раздавать милостыню нуждающимся.

Она отправилась в Царьград, чтобы принять монашеский постриг. Впоследствии отправилась в паломничество на Святую Землю и осталась жить в Иорданской пустыне. Там она питалась пустынной пищей и постоянно находилась в молитве.

День памяти Параскевы сербской / Фото "УНИАН"

Перед смертью ей предстал ангел и приказ вернуться в Сербию, чтобы там уйти в небо. За два года до смерти она вернулась в свою родную деревню и провела последние дни при местной церкви. Когда Параскева умерла, ее похоронили на кладбище Епивата.

Жизнь Преподобного Николая Святоши

Преподобный Николай был правнуком Великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Во время своего крещения получил имя Святослав в честь своего деда Святослава Ярославовича. Ведь именно этот князь Киевский и Черниговский в 1073 подарил Киево-Печерскому монастырю участок Берестового поля, где был вырыт ров под фундамент Великой Печерской церкви.

После своего совершеннолетия князь женился на дочери Киевского князя Святополка Изяславовича – Анне. В определенный период своей жизни, когда он увидел междоусобия между князьями, он разочаровался в светской жизни. Святослав наладил жизненные дела своей жены и дочери, раздал свое имущество бедным людям и прибыл в Киево-Печерский монастырь, где 17 февраля 1106 принял монашеский постриг с именем Николай. В то же время родные не были в восторге от его решения принять монашество и делали все для того, чтобы он отказался от этого.

День памяти Преподобного Николая Святоши / Фото "Коломыйская Епархия"

Прибыв в монастырь, он отдал все свои деньги на строительство Никольского больничного монастыря и Свято-Троицкой надвратной церкви, которые были построены рядом. Также собственные книги монаха Николая стали основой для создания обширной Лаврской библиотеки.

Николай Святоша в течение своей жизни прославил Бога своими делами: он снабжал монастырскую кухню дровами, ежедневно нарубая их на берегу Днепра; был сторожем при монастырских вратах, никуда оттуда не отходя, за исключением посещения богослужений в храме. Своими добрыми поступками он многим людям помог прийти к Богу и преданно служить ему.

Перед завершением земного пути он взял на себя послушание миротворца и умирал между собой двух братьев великого князя Всеволода с черниговским князем, находившимся в водовороте княжеских междоусобий. Об этом свидетельствует Летопись Русская от 1142 года.