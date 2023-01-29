День памяти Героев Крут: история и параллели сражений между 1918 и 2022 годами

Сегодня украинцы чтят память Героев Крут. 105 лет назад защитники украинской государственности сдержали на несколько дней наступавшую на Киев большевистскую армию Михаила Муравьева.

Бой под Крутами – символ самопожертвования и героизма молодого поколения в борьбе за свою страну. Герои Крут являются примером для современной молодежи, тоже сегодня защищающих Украину от врага, отмечает 24 Канал.

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История боя под Крутами – 1918 год

В конце декабря 1917 правительство советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики. Большевиков раздражало провозглашение Украиной ее самостоятельности. Они стремились установить свой контроль над ним и рассматривали Центральную Раду как серьезного соперника.

В середине января 1918 большевики захватили почти все Левобережье Украины и продвигались на Киев. В таких условиях Центральная Рада объявила 22 января независимость Украинской Народной Республики.

Бой под Крутами произошел 29 января между Нежином и Бахмачем. Войска большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева наступали с северо-востока от Киева. В конце декабря 1917 отряд Первой Киевской юношеской школы имени Богдана Хмельницкого под командованием сотника Гончаренко оборонял станцию Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР.

, что точно дать битвы под Крутами нет, а исследователи часто путаются в деталях и обстоятельствах сражения. Однако исследователь Михаил Ковальчук считает, что на самом деле бой отбыл 30 января, а не 29 января. Это связано с тем, что в советской историографии обычно отмечалось, что 29 января они уже взяли станцию Круты. Однако Муравьев попросту не ориентировался на местности. На самом деле они взяли Бахмач и перепутали его с Крутами.

27 января 1918 к ним поступило подкрепление из Киева – 1-я сотня вновь студенческого шалаша, которая была составлена из добровольцев – Киевского Университета Святого Владимира (ныне имени Тараса Шевченко), студентов Украинского народного университета и из гимназистов старших классов украинских гимназий во главе Омельченко.

Бой под Крутами / Инфографика "Украинский институт национальной памяти"

По разным подсчетам, в бою под Крутами участвовали от 420 до 520 украинских воинов, студентов и юношей. Они были вооружены приблизительно 16 пулеметами и 1 пушкой на платформе. Большевистских войск была более 3 тысяч человек. Все они были с артиллерией и хорошо вооружены.

Многочасовая кровавая битва дала Центральной Раде самое важное в политической борьбе – время. В ходе переговоров между Украинской Народной Республикой и странами Четверного союза было очень важно, чтобы украинская столица была под контролем Центральной Рады. Это произошло благодаря участникам боя под Крутами.

После длительных переговоров, закончившихся 9 февраля 1918 года, был подписан Брестский мирный договор, согласно которому Четверный союз признал УНР. Также предоставил денежную ссуду и вооруженную помощь в борьбе с врагом в обмен на 60 миллионов пудов хлеба и другой продукции от Украинской Народной Республики.

Благодаря смелости и победе украинских воинов, большевики понесли значительные потери. Сотни русских солдат погибли или были тяжело ранены. После ожесточенного боя украинские войска отступили со станции Круты к своим эшелонам. Один взвод студентов потерял ориентир в сумерках и вышел на станцию Круты, которая уже была занята красноармейцами. 27 пленных юношей (гимназистов и студентов) были убиты и расстреляны. Самому младшему павшему воину было 16 лет.

День памяти Героев Крут – история и значение праздника / Фото "Слово и Дело"

Большевики не разрешили после расстрела похоронить тела погибших. Лишь после освобождения Киева по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 года состоялось торжественное захоронение на молитве Аскольдовой павших в бою. После обретения Украиной независимости с 2003 года на государственном уровне начали чествовать память Герои Крут. Это закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 года "О праздновании подвига героев боя под Крутами".

Бой под Крутами в 2022 году

1 марта 2023 возле станции Круты состоялось сражение подразделений Вооруженных Сил Украины и терробороны с российскими оккупантами. Символично то, что россияне снова потерпели поражение.

По свидетельству жителей Крутовской общины после боя трупы почти 200 погибших русских солдат и офицеров собирали по всей округе и на двух КамАЗах увезли в сторону Сумщины.

"Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь потрясающее поражение", – говорилось в сообщении.

Перед боем оккупанты обстреляли Мемориал памяти Героям Крут и фотографировались на его фоне.

Сегодня украинцы, как и в 1918 году, вынуждены защищать каждый клочок нашей земли, чтобы препятствовать планам враждебной России. Но мы непременно победим, потому что как свидетельствует история – правда и свет всегда побеждают.

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