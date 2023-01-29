Благодаря мужеству Героев Крут, Украинская народная Республика смогла заключить со странами Четверного союза Брестский мирный договор. Хотя бой под Крутами – это одна из тех страниц истории Украины, где правда переплетается с мифами и разными домыслами, однако можно утверждать, что события 1918 точно повлияли на настоящее Украины, пишет 24 Канал.

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Мифы о Бой под Крутами

Миф о 300 спартанцах – Героях Крут

В бою под Крутами 29 января 1918 количество украинских войск составляло 440-520 человек. Среди них главной силой было четыре сотни (роты): курсанты Первого Украинского военного училища имени Богдана Хмельницкого и их 20 офицеров (старшин). К ним также присоединились военные, участвовавшие в обороне Бахмача, и отряды Свободного казачества из Чернигова, Нежина и других городов. Они имели опыт боевых действий и умели воевать. Именно благодаря их усилиям бой был успешным и нанес большой вред большевикам.

Еще к ним присоединилась 1-я сотня вновь созданного добровольческого Помощного Студенческого шалаша Сечевых стрелков в количестве 116-130 человек. Именно из этой сотни командир объединенных войск Аверкий Гончаренко поставил в резерв 27 бойцов, которым было 16—17 лет, чтобы они не участвовали в бою.

Источником мифа стало выступление Николая Зерова в марте 1918 года во время перезахоронения на Аскольдовой могиле в Киеве. Он сравнил героизм участников боя под Крутами с подвигом 300 спартанцев в Фермопилах. Этот миф стал причиной замалчивания того факта, что в бою под Крутами принимали участие не только студенты.

Параллель между борьбой ОУН-УПА и Красной армией

Интерес к подвигу крутянцев усилился во время Второй мировой войны. Многие начали проводить параллели с борьбой ОУН-УПА против Красной армии. В то время даже появились выдумки, якобы крутянцы принадлежали к Галицко-Буковинскому шалашу Сечевых стрелков, а на станцию Круты их направил лично Евгений Коновалец.

Мифы о бое под Крутами / Фото "Ресурсный центр ГУРТ"

Михаил Муравьев и битва в 2 дня

Командир отрядов Красной армии Михаил Муравьев утверждал, что в течение двух дней он отважно сражался под Крутами против отборных войск УНР под предводительством Петлюры. Однако на самом деле Муравьеву понадобилось два дня, чтобы отремонтировать железную дорогу.

Дата битвы

Дата битвы под Крутами неизвестна из-за того, что часто исследователи путаются в деталях и обстоятельствах боя.

Однако исследователь Михаил Ковальчук с помощью различных источников доказал, что на самом деле бой отбыл 30 января, а не 29 января. Это связано с тем, что в советской историографии писали, что 29 января они уже взяли станцию Круты. Однако Муравьев просто не ориентировался на местности. Сначала они взяли Бахмач и перепутали его с Крутами. В целом бои под Крутами происходили с 30 января по 5-6 февраля.

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