В мире насчитывается около 3 миллиардов человек в возрасте до 25 лет. Далее в подборке 24 Канала выбирайте поздравления для них в прозе или стихах.
К теме Международный день молодежи: лучшие картинки-поздравления с праздником
Поздравления с Днем молодежи в прозе
Поздравляю с Днем молодежи! Пусть в этот замечательный праздник открываются новые перспективы, возможности и цели. Пусть у тебя никогда не угасает надежда, а жизнь радует своей яркостью. Иди вперед и достигай задуманного!
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Молодежь – юная, дерзкая, яркая, креативная. Сегодня ваш праздник. Поздравляю с ним и желаю оптимизма, успехов и крутых целей. Никогда не останавливайтесь на пути к мечте.
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День молодежи – день позитива и веселья! Девушки и ребята – это ваш праздник. И пусть сегодня вас простят за песни под окошком, пусть не скажут ничего о том, что сильно громко вы отмечаете этот праздник. Ведь этот день, как юбилей – только у молодых, и один день в году. Здоровья вам, сил и настроения, теплых и светлых, добрых и значимых дней!
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Прекрасная пора молодости дарит нам цель, мечты, перспективы. Воспользуйся ими и сделай свою жизнь яркой, насыщенной, невероятной. Дыши полной грудью, лови удачу за хвост и наслаждайся прекрасными моментами.
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День молодежи это один из самых динамичных праздников – ну, а как же иначе – ведь им, молодым – везде дорога! Открыт весь мир как на ладони, и любое дело по плечу! Все такое яркое. Поздравляем с Днем молодежи всех вас. Желаем оставаться молодыми на протяжении всего своего пути, ведь молодость не зависит от возраста – она живет в душе, не перестающей летать и строить планы и выполнять задуманное, вопреки всем трудностям. Будьте счастливы
Поздравления с Днем молодежи в стихах
Всех, кто душою молод, поздравляю с праздником,
А таких в Украине – не перечесть!
Все, кому до тридцати, сегодня празднуйте,
Играйте, веселитесь, денег не жалейте.
И кому под пятьдесят, тоже не отставайте,
Вторая молодость цветет – ею пользуйтесь.
Желаю сегодня всем хорошо праздновать,
За будущее Украины бокалы поднять!
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Поздравляю искренне, с большим праздником,
Желаю радости, вдохновения много,
Хорошо вам учиться, хорошо работать,
Тогда здоровье и счастье будет много,
Будет пусть судьба, приветливой к вам,
А солнышко светит в небе все время,
Пусть мир и достаток будут и добро,
Пусть дарят друзья, любовь и тепло.
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С днем молодые искренние поздравления!
С веселым и радостным днем!
Пусть сбудутся все надежды,
И обильным разойдутся дождем.
Пусть в сердце огонь не гаснет,
Энергия бьет через край!
Пусть мудрость понемногу растет,
Везет в начинаниях пусть.
***
Тех, кто живет на кураже,
У кого молодость в душе.
С днем молодежи поздравляем,
И быть активными желаем.
Встреч ярких, радостных, веселья,
Всегда хорошего настроения.
Вы будьте счастливы, любимы.
***
Всех с днем молодежи поздравляю,
Кто стареть не торопится.
Сердце пусть всегда поет,
Пусть вокруг все смешит.