В мире насчитывается около 3 миллиардов человек в возрасте до 25 лет. Далее в подборке 24 Канала выбирайте поздравления для них в прозе или стихах.

К теме Международный день молодежи: лучшие картинки-поздравления с праздником

Поздравления с Днем молодежи в прозе

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть в этот замечательный праздник открываются новые перспективы, возможности и цели. Пусть у тебя никогда не угасает надежда, а жизнь радует своей яркостью. Иди вперед и достигай задуманного!

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Молодежь – юная, дерзкая, яркая, креативная. Сегодня ваш праздник. Поздравляю с ним и желаю оптимизма, успехов и крутых целей. Никогда не останавливайтесь на пути к мечте.

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День молодежи – день позитива и веселья! Девушки и ребята – это ваш праздник. И пусть сегодня вас простят за песни под окошком, пусть не скажут ничего о том, что сильно громко вы отмечаете этот праздник. Ведь этот день, как юбилей – только у молодых, и один день в году. Здоровья вам, сил и настроения, теплых и светлых, добрых и значимых дней!

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Прекрасная пора молодости дарит нам цель, мечты, перспективы. Воспользуйся ими и сделай свою жизнь яркой, насыщенной, невероятной. Дыши полной грудью, лови удачу за хвост и наслаждайся прекрасными моментами.

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День молодежи это один из самых динамичных праздников – ну, а как же иначе – ведь им, молодым – везде дорога! Открыт весь мир как на ладони, и любое дело по плечу! Все такое яркое. Поздравляем с Днем молодежи всех вас. Желаем оставаться молодыми на протяжении всего своего пути, ведь молодость не зависит от возраста – она живет в душе, не перестающей летать и строить планы и выполнять задуманное, вопреки всем трудностям. Будьте счастливы

Поздравления с Днем молодежи в стихах

Всех, кто душою молод, поздравляю с праздником,

А таких в Украине – не перечесть!

Все, кому до тридцати, сегодня празднуйте,

Играйте, веселитесь, денег не жалейте.

И кому под пятьдесят, тоже не отставайте,

Вторая молодость цветет – ею пользуйтесь.

Желаю сегодня всем хорошо праздновать,

За будущее Украины бокалы поднять!

***

Поздравляю искренне, с большим праздником,

Желаю радости, вдохновения много,

Хорошо вам учиться, хорошо работать,

Тогда здоровье и счастье будет много,

Будет пусть судьба, приветливой к вам,

А солнышко светит в небе все время,

Пусть мир и достаток будут и добро,

Пусть дарят друзья, любовь и тепло.

***

С днем молодые искренние поздравления!

С веселым и радостным днем!

Пусть сбудутся все надежды,

И обильным разойдутся дождем.

Пусть в сердце огонь не гаснет,

Энергия бьет через край!

Пусть мудрость понемногу растет,

Везет в начинаниях пусть.

***

Тех, кто живет на кураже,

У кого молодость в душе.

С днем молодежи поздравляем,

И быть активными желаем.

Встреч ярких, радостных, веселья,

Всегда хорошего настроения.

Вы будьте счастливы, любимы.

***

Всех с днем молодежи поздравляю,

Кто стареть не торопится.

Сердце пусть всегда поет,

Пусть вокруг все смешит.