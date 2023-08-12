День молодежи в Украине отмечался с 1994 года, но в последнее воскресенье июня. Два года назад День молодежи перенесли на 12 августа – в этот день празднует молодежь во всем мире.

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Этот праздник посвящен молодежи, трудностям, с которыми сталкиваются юные девушки и парни, а также их вклад в общественную деятельность. Картинки-поздравления, которые следует отправить своим близким в праздничный день, собрал 24 Канал.

Картинки-поздравления с Днем молодежи



Поздравления с Днем молодежи / Фото freepik



Поздравления с Днем молодежи / Фото freepik



Поздравление с Днем молодежи / Фото "Апостроф"



Поздравление с Днем молодежи / Фото "Апостроф"



Поздравление с Днем молодежи / Фото "Апостроф"