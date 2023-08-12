Тут слід зазначити, що у світі налічується майже 3 мільярди людей у віці до 25 років. Відтак далі у добірці 24 Каналу обирайте привітання для близьких у прозі або віршах.

До теми Міжнародний день молоді: найкращі картинки-привітання зі святом

Привітання з Днем молоді у прозі

Вітаю з Днем молоді! Нехай в це чудове свято відкриваються нові перспективи, можливості та цілі. Нехай у тебе ніколи не згасає надія, а життя радує своєю яскравістю. Іди вперед і досягай задуманого!

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Молодь – юна, зухвала, яскрава, креативна. Сьогодні ваше свято. Вітаю з ним і бажаю оптимізму, успіхів і крутих цілей. Ніколи не зупиняйтеся на шляху до мрії.

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День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято. І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!

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Прекрасна пора молодість дарує нам мету, мрії, перспективи. Скористайся ними й зроби своє життя яскравим, насиченим, неймовірним. Дихай на повні груди, лови удачу за хвіст і насолоджуйся прекрасними моментами.

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День молоді це одне з найдинамічніших свят — ну, а як же інакше — адже їм, молодим — скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве. Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку – вона живе в душі, тієї, що не перестає літати й будувати плани та виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі

Привітання із Днем молоді у віршах

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких в Україні – не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте – її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

Привітаю щиро, із великим святом,

Побажаю радості, натхнення багато,

Добре вам учитись, гарно працювати,

А здоров'я й щастя, хай буде багато,

Буде нехай доля, привітною до вас,

А сонечко світить в небі увесь час,

Хай мир і достаток будуть і добро,

Хай дарують друзі, любов і тепло.

***

З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б'є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.

***

Тих, хто живе на куражі,

У кого молодість в душі.

З днем молоді вітаємо,

І бути активними бажаємо.

Зустрічей яскравих, радісних, веселощів,

Завжди гарного Вам настрою.

Ви будьте щасливі, улюблені.

***

Всіх з днем молоді вітаю,

Хто старіти не спішить.

Серце хай завжди співає,

Хай навколо все смішить.