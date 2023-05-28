Как тебя не любить, Киев мой: история и традиции Дня города
День Киева – праздник, посвященный столице Украины. Этот день отмечают в последнее воскресенье мая, 28. Городу исполняется 1541 год. Историю и традиции праздника – читайте дальше.
День города Киева в этом году пришелся на 28 мая. Преимущественно в этот день проводят много концертов, конкурсов и других торжеств, но из-за военного положения все будет в меньших масштабах. 24 Канал расскажет историю и традиции Дня Киева
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История Дня Киева
История праздника насчитывает многие годы. Впервые День Киева отметили в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет с момента его основания.
По легенде, Киев основал князь Кий в 482 году. Итак, в 2023 году Киев отмечает 1541 День рождения и может считаться одним из старейших городов в Украине. С этого времени город процветает, становясь не только политическим, но и культурным и экономическим центром Украины.
Первые празднования Дня Киева прошли в небольшом формате, но со временем стали большими и торжественными. За десятилетия празднования расширились, став грандиозными мерами, охватывающими всю столицу.
Традиции праздника
На День Киева не планируется массовых мероприятий, но некоторые события все-таки произойдут. Вот несколько из них.
- Киевская городская государственная администрация анонсировала 6 безвозмездных экскурсий историческими местностями столицы. Нужна предыдущая регистрация.
- На День Киева можно будет прогуляться интерактивным маршрутом на 8000 шагов. Он будет простираться от района Золотых ворот до Подола и включать 10 локаций. На каждой размещены светофоры: нужно нажать на play и вы сможете узнать интересные истории об этом месте. Начать прогулку можно с любой остановки.
- В кинотеатре "Октябрь" состоится фотовыставка Сергея Ристенко. Работы можно просмотреть с 10 до 21:30.
- Музей Гончара проведет ярмарка народного искусства с 10 до 19:00. Также состоятся мастер-классы, требующие предварительной регистрации.
- В музее истории Киева состоится специальная выставка и мастер-класс для детей