Как тебя не любить, Киев мой: история и традиции Дня города

День Киева – праздник, посвященный столице Украины. Этот день отмечают в последнее воскресенье мая, 28. Городу исполняется 1541 год. Историю и традиции праздника – читайте дальше.

День города Киева в этом году пришелся на 28 мая. Преимущественно в этот день проводят много концертов, конкурсов и других торжеств, но из-за военного положения все будет в меньших масштабах. 24 Канал расскажет историю и традиции Дня Киева

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История Дня Киева

История праздника насчитывает многие годы. Впервые День Киева отметили в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет с момента его основания.

По легенде, Киев основал князь Кий в 482 году. Итак, в 2023 году Киев отмечает 1541 День рождения и может считаться одним из старейших городов в Украине. С этого времени город процветает, становясь не только политическим, но и культурным и экономическим центром Украины.

Первые празднования Дня Киева прошли в небольшом формате, но со временем стали большими и торжественными. За десятилетия празднования расширились, став грандиозными мерами, охватывающими всю столицу.

Традиции праздника

На День Киева не планируется массовых мероприятий, но некоторые события все-таки произойдут. Вот несколько из них.



День Киева / Фото Мой город