Какие традиции обязательно соблюдают верующие на День Иоанна Крестителя
Сегодня, 7 января церковь чествует праздник – Собор Предтечи и Крестителя Господня святого Иоанна. Именно он отличился тем, что крестил Иисуса в реке Иордан.
Собор святого Предтечи в Украине отмечают сразу после Крещения. В этот день люди пьют воду, которую освящают в реке накануне. Какие традиции существуют в День Иоанна Крестителя – расскажет 24 Канал.
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История праздника
Иоанн Предтеча – уважаемый человек в христианской вере. Ведь именно тот человек, который искренне верил, что Иисус Христос станет Спасителем человечества. Впоследствии именно Предтеча крестил Иисуса в реке Иордан. Также тогда могли принять обряд крещения все желающие.
Известно, что Иоанна назвали именно Предтечей, поскольку он совершал проповеди о приходе на землю Мессии. Впоследствии произошло упрощение его имени, как Иоанн Креститель.
Царь Ирод был зол тем, что Иоанн верный Сыну Божьему и придерживается его идей. Поэтому он приказал казнить Предтечу. Мужчина погиб как мученик – ему отрезали голову.
Традиции праздника
- Обязательной традицией в этот день является посещение службы в храме. После этого верующие собирались вместе за столом. Любые блюда с праздника запрещалось выбрасывать. Крошки от хлеба и каши давали курам и скоту. Таким образом люди верили, что они будут плодиться.
- Интересно, что после Собора Иоанна Крестителя наступает период, во время которого можно гулять свадьбу и устраивать празднование. Женщинам разрешалось заниматься рукоделием – вышиванием и шитьем. Девушки даже организовывали вечерницы, во время которых у каждой было определенное занятие. В течение посиделок девушки обменивались новостями, пели и хорошо проводили время.
- Также утром 7 января у верующих была традиция – пить воду, которую заранее освящали в храме на праздник Крещения. Считалось, что тогда у человека будет крепкое здоровье и сила.