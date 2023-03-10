День Государственного гимна Украины: история и интересные факты о торжественной песне

10 марта 2023, 08:00
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10 марта в Украине отмечают День Государственного гимна. Для украинцев гимн – это торжественная песня, отражающая дух нации с нелегкой историей борьбы с захватчиками. Автором текста гимна является Павел Чубинский, написавший его еще в 1862 году.

День Государственного гимна Кабинет Министров Украины утвердил в 2021 году. С тех пор этот праздник начали отмечать на государственном уровне, информирует 24 Канал.

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История создания Государственного гимна Украины

Известно, что текст гимна написал фольклорист и поэт Павел Чубинский. Есть версия, что это произошло на одной из вечеринок в Киеве, где студенты исполняли сербские песни.

На создание стихотворения автора вдохновила композиция, где были строчки о свободе. После услышанного Павел Чубинский ушел в другую комнату, где через несколько часов написал патриотическую поэзию "Еще не умерла Украина". В 1963 году стихотворение опубликовали во львовском издании "Цель".


Текст Павла Чубинского в издании "Цель" / Фото galinfo

Интересно, что рядом с ним на страницах журнала была также поэзия "Иван Пидкова" Тараса Шевченко, которая имела похожие строки: "Господили, добывали / И славу и волю…"

Впоследствии священник Михаил Вербицкий создал музыку в текст "Еще не умерла Украина". Он прочитал стихотворение именно в журнале "Цель". Сначала композитор написал мелодию для единоличного пения под гитару, а позже и для хора. В 1885 году текст музыки напечатали в сборнике "Кобзарь".

В начале 20 века песня "Еще не умерла Украина" стала популярной среди украинских интеллектуалов. Произведение стало гимном, вдохновившим не одно поколение на борьбу за свободу против врагов.

Интересные факты о Государственном гимне Украины

  • Оригинал текста и музыки гимна, написанные рукой авторов, хранятся в Научной библиотеке имени Василия Стефаника во Львове.

  • Существует мнение, что некоторое время автором стихотворения "Еще не умерла Украина" считали Тараса Шевченко.

  • Песня "Еще не умерла Украина" была национальным гимном при УНР и ЗУНР.

  • Впервые на официальном уровне "Еще не умерла Украина" стала гимном Карпатской Украины 15 марта в 1939 году.

  • В Советском Союзе песню не приняли гимном УССР, ведь текст противоречил коммунистической идеологии.

  • Музыку гимна Верховная Рада Украины утвердила 15 января 1992, а текст – 6 марта 2003 года. Тогда исправили строчку "Еще не умерла Украина" на "Еще не умерла Украины".


Интересные факты о гимне Украины / Фото Canva

Автор: Ольга Бомко