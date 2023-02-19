День Государственного Герба – это особый национальный праздник для украинцев, связанный с борьбой за независимость Украины. Золотой трезубец на синем фоне можно найти на открытках УПА, гербе УНР и даже одежде митингующих против советского режима, отмечает 24 канал.

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История Дня Государственного Герба Украины

Украина имеет три официальных символа – Государственный Гимн. Государственный Флаг и Государственный Герб. Они олицетворяют нашу культуру, наши традиции и обычаи, наш дух борьбы и стремление быть свободными.

Герб Украины имеет официальный статус и считается одной из важнейших государственных отметок. Его часто используют на денежных купюрах, официальных документах и печатях.

Интересно то, что наш герб согласно Конституции Украины представлен в малом и большом форматах. Малый Герб Украины изображен в виде трезубца золотистого цвета и расположен на синем фоне. Именно такая символика была официально утверждена на заседании Верховной рады 19 февраля 1992 года. Однако изображение великого Государственного Герба до сих пор не утверждено.

Для того чтобы выбрать Герб Украины 24 июня 1991 был объявлен конкурс по созданию Государственного герба. Жюри рассмотрело более 200 вариантов, среди которых 192 содержали различные изображения трезубца. В конкурсе победила работа историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого в стиле князя Владимира, объединившего украинские земли в 1144 году.

В древности тризуб также был знаком княжеской династии Рюриковичей, впоследствии он стал гербом Украинской Народной Республики как символ соборности украинских земель. В 20 веке герб стал символом борьбы украинцев за независимость, поэтому Советский Союз его запретил и заклеймил как "националистический знак". Те, кто использовали герб жестоко карались.

История и интересные факты о Гербе Украины / Фото "Умань News.City"

Интересные факты о гербе Украины