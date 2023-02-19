День Державного Герба – це особливе національне свято для українців, яке пов’язане з боротьбою за незалежність України. Золотий тризуб на синьому фоні можна знайти на листівках УПА, гербі УНР та навіть одязі мітингувальників проти радянського режиму, зазначає 24 канал.

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Історія Дня Державного Герба України

Україна має три офіційні символи – Державний Гімн. Державний Прапор та Державний Герб. Вони уособлюють нашу культуру, наші традиції та звичаї, наш дух боротьби й прагнення бути вільними.

Герб України має офіційний статус й вважається однією із найважливіших державних відміток. Його часто використовують на грошових купюрах, офіційних документах та печатках.

Цікавим є те, що наш герб згідно із Конституцією України представлений у малому та великому форматах. Малий Герб України зображений у вигляді тризубу золотистого кольору й розміщений на синьому фоні. Саме така символіка була офіційно затверджена на засіданні Верховної ради 19 лютого 1992 року. Однак, зображення великого Державного Герба досі не затверджене.

Для того, щоб обрати Герб України 24 червня 1991 року був оголошений конкурс щодо створення Державного герба. Журі розглянули понад 200 варіантів, серед яких 192 містили різні зображення тризуба. В конкурсі перемогла робота історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького в стилі князя Володимира, який об'єднав українські землі у 1144 році.

У давні часи тризуб також був знаком князівської династії Рюриковичів, згодом він став гербом Української Народної Республіки як символ соборності українських земель. У 20 столітті герб став символ боротьби українців за незалежність, тож Радянський Союз його заборонив й затаврувала як "націоналістичний знак". Ті, хто використовували герб жорстоко каралися.

Історія та цікаві факти про Герб України / Фото "Умань News.City"

Цікаві факти про герб України