Герб Украины имеет вековую историю. Первые упоминания о трезубце зафиксированы еще во времена Киевской Руси, который был родовым знаком князей Рюриковичей. Тогда его изображали на монетах, посуде, печатях и настенных росписях. Традиционно герб символизирует борьбу за независимость и любовь к родной земле. Не случайно в изображении трезубца можно расшифровать слово "воля". По случаю праздника 24 Канал подготовил патриотические картины-поздравления.

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Картинки-поздравления с Днем Государственного Герба для родных и близких



Поздравление с Днем герба / Фото Pinterest



День Государственного Герба Украины / Фото Pinterest



Тризуб – Малый Государственный Герб Украины / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Днем герба / Фото Pinterest



День герба в Украине 2023 / Фото Pinterest



Поздравление с Днем герба Украины для родных и близких / Фото Pinterest





Невероятные открытки для поздравления с Днем Государственного Герба / Фото Pinterest

Автор: Ольга Бомко