Отмечаем День Государственного Флага Украины: патриотические поздравления в прозе и стихах
День Государственного Флага Украины каждый год отмечают в один и тот же день – 23 августа. Им чествуется важный национальный символ – украинский флаг.
На государственном уровне праздник установил указом президент Леонид Кучма в 2004 году. Впоследствии некоторые дополнения внес Виктор Ющенко. Они касались поднятия флага в этот день и проведения различных мероприятий. Поздравить своих родных и знакомых с Днем государственного флага можно стихами и прозой, подготовленными 24 Каналом.
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину сине-желтый флаг стал настоящим символом борьбы украинского народа за независимость. Его разворачивали в разных странах мира как знак поддержки нашего государства. Помним, какой ценой нам дается свобода и поддерживаем Вооруженные Силы Украины.
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины в прозе
С Днем флага Украины! Пусть в этот день проснется дух украинского народа. Желаю здоровья стального и патриотизма, успехов в осуществлении добрых дел и счастья, постоянной любви и уважения, благополучия и оптимистического настроения.
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От всего сердца поздравляю Вас с выдающимся праздником – Днем Государственного Флага Украины! Украинский народ сделал свой исторический выбор – быть Украине независимым и суверенным государством! Сегодня наша страна, весь украинский народ проходит через тяжелое испытание: оккупацию врагом, который хочет забрать самое главное – нашу свободу и свободу. Преодолевая трудности, отстаивая независимость и неприкосновенность территорий, мы понимаем, что главная ценность и цель избранного нами пути – это мирное небо, счастливые семьи и светлое будущее.
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Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Государственного флага Украины. Государственный флаг – это символ духа и свободы нашей страны. Это символ всех главных этапов и свершений, которые произошли на протяжении всех лет независимой Украины. Позвольте поздравить вас с таким хорошим праздником и пожелать каждой семье нашей независимой Украины, счастья, здоровья и веры в лучшее будущее нашего государства.
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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Желаю счастья, добра и мира! Пусть всегда гордо развевается над всей Украиной желто-голубой флаг воли и единства!
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Флаг нашей страны несет ее историю. Столь много всего в двух цветных полосах. Это и верность, и мужество наших граждан. Их откровенность и честность. Готовность к самопожертвованию и вера в наше государство. С Днем Флага Украины!
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Сегодня мы чествуем один из главных национальных символов Украины – Государственный Флаг, являющийся олицетворением нашего национального единства, чести и достоинства. Патриотизм, любовь к Родине, чувство национального единения рождается в наших сердцах, когда звучит Государственный Гимн и развевается Государственный Флаг. Давайте чтим то, что нас объединяет! С Днем Государственного Флага, Украина!
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23 августа, в канун Дня независимости, мы чествуем один из трех символов суверенитета нашего государства – Государственный Флаг Украины. Сине-желтый флаг олицетворяет нашу независимость, является исторической памятью и гордостью народа. Желаю согласия, сил и вдохновения, успехов в работе во благо нашей страны! Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания соборной, свободной, неделимой и могущественной Украины. Мира и процветания нашему Государству!
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Будем сплоченными и неравнодушными к будущему родной земле. Только вместе мы сможем сделать ее будущее лучше и достойнее. Давайте полагаемся на успех наших совместных действий и активное сотрудничество, которые объединяют и укрепляют нас. С Днем Государственного Флага Украины!
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Свое знамя – свой символ, свой особый маяк среди множества государств. Пусть его двухцветные переливы никогда не исчезнут. Пусть он гордо развевается в возвышенности, ловя только попутный ветер больших и радужных перемен. С праздником, дорогие земляки! С Днем флага!
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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.
Поздравления с Днем Государственного Флага Украины в картинках
Флаг – это государственный символ
Он есть у каждого государства;
Это для всех – признак силы,
Это для всех – признак славы.
Сине-желтый флаг есть:
Синее – небо, желтое – рожь;
Флаг этот оберегаем,
Он – святыня, знают дети.
Флаг свой поднимаем гордо,
Мы с ним сильные и единственные,
Мы навеки уже – народом,
Украинским, в Украине.
***
Государственный флаг Украины –
Это флаг из двух продольных полос.
Он символ свободного человека,
В нем украинский дух!
В синем – небо Родины,
Его бескрайность и голубизна,
И выше его, Украина,
Пусть песня нации улетает!
В желтом цвете – колосья,
Богатство нашей земли.
Чтобы в изобилии всем жилось,
И в людном городе, и в деревне.
Пусть он нас всегда объединяет,
Его с гордостью несут.
А мир, увидев, узнает:
Под знаменем Украинцы идут!
***
День Государственного флага отмечаем,
Гордится Украина флагом, мы все это знаем.
Мы приветствуем дорогую Родину нашу,
Цвети, пой и только лучше!
Мы желаем украинцам удачи и побед,
Чтобы не было проблем и несогласий.
Желаем Украине милей процветать,
И счастья-радости узнать.
***
Синий, как море, как день, золотой
С неба и солнца наш флаг ясен.
Родной наш флаг высоко несем!
Пусть он, прославленный, цветет всем!
Взгляните, на нем васильки цветут,
Взгляните, ржи в нем золото льют.
Из ржи и васильков наш флаг ясен.
С неба и солнца, как весенний день.
***
Это флаг – свободной страны,
Это флаг – города и села,
Это знамя моей Родины,
И в нем вечности добра.
Он развевается, как синее небо,
Безоблачный – символ добра,
А желтый – золотые колосья,
Отражение веры и тепла.
И он, возвеличится над нами,
Показывая верный путь,
Голубым и желтым цветами,
На небе и своих полях.
***
Какой патриотический этот праздник –
День флага Украины!
Граждан всей страны я поздравляю,
Пусть на их лицо не упадет тень.
Пусть страна растет и процветает,
Будут жители счастливы всегда,
Пусть радость и надежда прибывают,
Убегут вдаль печали и беды.
***
Флаг Украины в небе развевается,
Даря народу золото и голубизна.
Это знамя моей Родины,
Это символ свободной страны.
Пусть это знамя нас объединит,
В мир страну благословляет.
***
Небеса голубые
Сияют из глубины,
А пшеничные и ржаные
Мерцают поля.
Образ этот не побледнеет,
Хоть минует жатва.
Это знамя родное –
Злото и синева.
Флаг наш, как лето,
В солнце развевается.
По долине – рожь,
По горе – голубизна.
Флаг наш – не битва,
Не ружейная дробь:
По горе молитва,
По долине – хлеб.
***
Что может быть для народа важнее,
сохранить честь флага через столетие?
И пусть вехи истории страны столетней
Также найдут места под флагом навсегда.
В нашем флаге – вся душа народа,
Его тепло в самых красивых тонах,
Здесь дышит наша украинская природа,
Здесь волшебство, что не раскрыть в словах.
И золото полей страны безбрежной,
каждый колос – нами он выращен,
И половина – с цветом неба нежным, –
Под нашим флагом наш народ благословен!
***
Спелая нива, небо синее
Нигде нет облака.
Это картина особенная –
Флаг Украины.
Труд и мир символизирует
Этот шедевр художественный,
Мир реальный, что существует –
Поймет каждый.
Это простое и понятное
Не умрет, не погибнет.
Свет тихий, края милый!
Моя Украина!
Судьба горькой бывала:
И враги, и братья
Нам навязывали лозунги
Хищности и крови.
Пронесем же флаг мирный
Достойно и упорно,
Украине родной верность
Сохраним праздник!