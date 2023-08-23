Сегодня – День Государственного Флага Украины: картинки-поздравления к важной дате

Сине-желтый флаг является одним из трех государственных символов Украины вместе с гербом и гимном. Под государственным флагом нашу страну представляют дипломаты, певцы, футболисты, политики. Что еще известно о флаге?

В истории Украины впервые упомянули о сочетании синего и желтого цветов в 1256 году. Это был День основания Львова. На гербе города Льва можно увидеть желтого льва на голубом фоне. В народе говорят, что синий цвет означает чистое небо, а желтый – золотое пшеничное поле. Поздравления в картинках с Днем Государственного Флага Украины – подготовил 24 Канал.

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Поздравления с Днем Государственного Флага Украины: картинки



С Днем Государственного Знамени / Фото Joy Pup



День Флага Украины 2023 / Фото "Телеграф"



С Днем Знамени / Фото ПМР



С Днем Флага Украины / Фото из фейсбука



День Флага Украины 2023 / Фото Milforest



С Днем Флага Украины / Фото Радио "Максимум"



С Днем Знамени / Фото УНИАН



День Флага Украины 2023 / Фото АЮУ



С Днем Знамени / Фото Biloberizka.otg



День Флага Украины 2023 / Фото



С Днем Флага Украины / Фото "Лиза"



С Днем Флага Украины / Фото "Лиза"



С Днем Флага Украины / Фото БСР