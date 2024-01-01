Для самых родных: подборка искренних поздравлений в картинках с Днем ангела Василия
1 января по новому церковному календарю христиане чтят память Василия Великого. В этот день ребята ходят засевать, ведь святой считается покровителем земледелия. При жизни он являлся известным учителем.
Василий вырос в богатой набожной семье, проживавшей в городе Кесария, что в Греции. Когда парень получил высшее образование, решил принять крещение. Впоследствии святой стал диаконом, а затем занял должность епископа Кесарии Каппадокийской, пишет 24 Канал.
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При жизни Василий Великий боролся против власти императора Валентина, устраивавшего преследование христиан. Святой занимался благотворительностью и построил несколько помещений, где могли проживать люди. Умер Василий из-за болезни.
Ко Дню ангела Василия мы подготовили подборку красивых поздравлений в картинках, которые вы можете отправить родным. С праздником!
День ангела Василия: поздравления в картинках