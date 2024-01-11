Для родных и друзей: подборка волшебных поздравлений в картинках с Днем ангела Татьяны
По новому церковному календарю завтра, 12 января, отмечается День ангела Татьяны. Ранее праздник выпадал на 25 января. Желаем всем именинницам крепкого здоровья, мирного неба и семейного благополучия.
Кроме того, 12 января чтят память великомученицы Татьяны Римской. Считается, что именно в этот день ее жестоко пытали, а затем казнили. Случилось такое потому, что Татьяна исповедовала христианскую веру. А в то время христианство было под запретом.
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Ко Дню ангела Татьяны 24 Канал собрал подборку поздравлений в картинках для самых близких людей. Сохраняйте красивые открытки и отправляйте их родным и друзьям.
С именинами, Татьяны! Пусть сбываются все самые заветные мечты!
День ангела Татьяны: поздравления в картинках