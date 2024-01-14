Для прекрасных именинниц: самые милые картинки-поздравления с Днем ангела Нины
14 января по новому церковному календарю чтят память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Девушка воспитывалась в христианских традициях, потому с самого детства верила в Иисуса Христа.
При жизни равноапостольная Нина читала людям Евангелие. Кроме того, говорят, что она обладала даром исцеления. Умерла Нина в 335 году, передает 24 Канал.
Важно По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года
Также сегодня отмечается День Ангела Нины. Это имя означает "воительница", "вступающая в бой" или "царица". В Украине считается достаточно популярным.
Мы искренне поздравляем всех Нин с именинами. Желаем Божьего благословения, пусть ангел-хранитель будет рядом и в минуты радости, и в минуты скорби. По случаю Дня ангела Нины публикуем подборку поздравлений в картинках.