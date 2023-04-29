День ангела Ирины 2023: лучшие картинки-поздравления для именинниц
29 апреля 2023, 07:00Читати новину українською
29 апреля в Украине отмечают День ангела Ирины 2023. Поздравьте друзей и близких с этим праздником трогательными открытками и картинками-поздравлениями.
Имя Ирина произошло от имени древнегреческой богини Эйрены. Оно переводится как "мир", "спокойствие", пишет 24 Канал.
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Кроме 29 апреля День ангела Ирины празднуют 12 января, 16 января, 26 февраля, 7 марта, 18 мая, 10, 17, 22 августа, а также 1 октября.
Картинки-поздравления с Днем ангела Ирины
С Днем ангела Ирины / Фото "Золотые слова"
С Днем ангела Ирины / Фото "Молодой буковинец"
С Днем ангела Ирины / Фото из пинтереста
С Днем ангела Ирины / Фото "Твой мир"
С Днем ангела Ирины / Фото "Люкс ФМ"