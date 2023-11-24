Самые искренние поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах и прозе

Сегодня Екатерины отмечают именины. В День ангела желаем им всего наилучшего, а также – исполнения самых заветных мечтаний.

Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и помогает в сложное время. По случаю праздника 24 Канал собрал для вас искренние поздравления в стихах и прозе.

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День ангела Екатерины: поздравления в прозе

Екатерина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с хорошей надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.

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Екатерина! Поздравляем тебя с Днем ангела! Ты отличный человек, и этим все сказано! Желаем тебе не знать поражений ни в любви, ни в карьере и стремиться к новым горизонтам под счастливой звездой! В этот счастливый день весь наш восторг – тебе! С Днем ангела!

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Катя, с Днем ангела! Такого прекрасного человека и очаровательную девушку поздравлять приятно и легко. Пусть птица счастья регулярно прилетает в твой дом, крылатый купидон подарит тебе настоящую любовь, а всего остального ты достигнешь сама, ведь ты великая умница и редкая красавица!

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Дорогая Екатерина. Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.

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В День ангела Екатерины желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевной благодати. Пусть твой ангел оберегает тебя от всего плохого и подарит свое благословение.

День ангела Екатерины: поздравления в стихах

Хорошего такого дня,

Именины в Катерины.

Прими ты от меня поздравления,

Пусть сбудутся твои желания.

В жизни желаю радоваться,

И никогда тебе не болеть.

Пусть судьба приветливо удивляет,

Любовь и счастье дарит.

Желаю друзей верных тебе,

Чтобы помогли в беде.

Пусть твой ангел тебя оберегает,

Всякую беду отгоняет.

***

С Днем ангела Екатерину я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человечную и простоту,

За доброе сердце и доброту

Пусть ангел тебе подарит вдохновение,

А Бог – Свое благословение!

***

Ангел дома у тебя был,

Поэтому молитву твою слышал,

И на твои именины,

Уже дарит ежеминутно:

Пуд здоровья и пуд веры,

Килограммов сто надежды,

фунтов тысячи любви,

И любовь не на слове,

А каратов так ведерко,

Радости в Ваше сердце,

Ну и еще букет удачи,

И хорошего в ваш нрав!

***

С днем ангела, Катя, поздравляю,

Здоровья крепкого желаю,

Пусть исполнятся мечты,

Все ожидание и надежды.

Луна и звездочки ясные,

Пусть светят тебе в ночи.

А в день пусть солнышко сияет,

И своим теплом согревает.

Пусть ангел тебя оберегает,

И всегда на помощь спешит.