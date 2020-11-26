Звезда последнего сезона программы "Холостяк" не теряет своей популярности даже через полгода после завершения шоу. Девушка публикует сексуальные снимки и будоражит воображение поклонников.

Даша Ульянова только недавно переболела коронавирусом, однако уже выздоровела и начала выходить на прогулки. Вместе с тем, она продолжила активно развивать свой блог в инстаграм. Для очередного поста она выбрала обольстительное фото, которое сделала, вероятней всего, у себя дома.

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Для него бывшая обладательница сердца Макса Михайлюка с "Холостяка-10" выбрала только черные соблазнительные трусики, которые подчеркивали ее пышные ягодицы. Как кошка, модель выгнулась на постели кровати и устремила свой взгляд в камеру.



Сексуальная Даша Ульянова / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Фанаты были поражены новым полуобнаженным фото Даши, поэтому предлагаем вам посмотреть еще несколько фото в стиле этой съемки.