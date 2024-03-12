"Неудача – еще одна ступенька на пути к величию": 15 цитат об успехе, которые вас смотивируют
Трудно найти человека, который не стремится достичь успеха. Мы смотрим на мировых звезд и хотим такой же жизни, а иногда стремимся к большему. Конечно, путь к победе не усеян цветами, хорошими людьми и яркими красками. Часто нужно преодолеть много препятствий и выплакать кучу слез, чтобы покорить вершину.
Не только невероятный талант, но и ежедневный труд может дать человеку желанный успех. Кроме того, важно не опускать руки при первой же неудаче. А вдохновят вас на новые свершения цитаты, которые собрал LifeStyle 24. Эти слова принадлежат известным личностям, которые смогли добиться крутых результатов в жизни.
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Цитаты об успехе, которые вдохновляют и мотивируют
- "Самый большой секрет успеха в том, что секрета нет. Независимо от ваших целей, вы всегда можете победить. Но только при одном условии: если вы готовы к работе". Опра Уинфри
- "Секрет успеха в том, чтобы вызвать негодование у как можно большего количества людей". Бернард Шоу
- "Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма". Уинстон Черчилль
- "Если вы хотите достичь успеха, избегайте пяти пороков: сонливости, лени, страха, гнева и нерешительности". Конфуций
- "Успех – это самореализация и победа над собой. Это когда твоя жизнь и бытие оставляет положительный след на Земле. Когда благодаря твоим усилиям удается изменить жизнь людей". Мирослава Гонгадзе
- "Успех – это еще не точка, неудача – это еще не конец: единственное, что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу". Уинстон Черчилль.
- "Талант – это способность верить в успех. Полный бред, когда говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал". Джон Леннон
- "В основе Amazon лежат три идеи, которые позволили компании добиться успеха: ставьте клиента на первое место, будьте изобретательными и терпеливыми". Джеффри Безос
- "Успех – это свобода быть собой. Это когда ты находишь свое призвание и имеешь отвагу и волю воплотить его в жизнь. Только тогда успех приносит обогащение личности, наполняет смыслом жизни и приносит позитив в мир". Мирослава Гонгадзе
- "Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду". Христофор Колумб
- "Думай, как королева. Королева не боится потерпеть неудачу. Неудача – еще одна ступенька на пути к величию". Опра Уинфри
- "Запомните, что не достичь успеха – иногда тоже большая удача". Далай Лама
- "Чтобы преуспеть в поставленной задаче, важно иметь кого-то, для кого вы желаете ее решить. Самые большие моменты жизни связаны не с достижениями ради удовлетворения собственного самолюбия, а, скорее, с тем, что мы делаем для людей, которых любим и ценим, чьего уважения мы стремимся достичь". Уолт Дисней
- "Успех не основан на концепте "посмотрите, что я могу". Успех – это чувство внутри тебя и убежденность в том, что тебе есть что сказать своим собственным способом. И я уверен, что мы все должны бороться, чтобы поддерживать наш уникальный стиль и вкус в мире, который пытается нас подчинить". Ральф Лорен
- "Тот, кто не достаточно смел, чтобы рисковать, – ничего и не добьется в жизни". Мохаммед Али