Романтические и теплые цитаты о весне, которые вдохновляют

3 марта 2024, 19:53
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Весна – это период, когда все вокруг возрождается после холодной и затяжной зимы. В воздухе витают любовь, свежесть, тепло, радость и счастье. Даже мир становится добрее, почувствовав первые ароматы цветов.

Началась пора года, когда хочется пробовать что-то необычное и экстремальное, достигать невероятных высот и воплощать мечты в реальность. LifeStyle 24 собрал цитаты о весне, которые вдохновят вас на новые свершения.

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Цитаты про весну, которые наполнят теплом и любовью

  • "Не удалось начать новую жизнь с 1 января? Начни с марта. Весна – это еще один шанс". Неизвестный автор
  • "С приходом первых апрельских дней что-то неуловимое проникает в воздух, касается вашей щеки, отзывается во всем вашем теле, и тело оживает". Дафна дю Морье
  • "Весна – это настоящее возрождение, кусочек бессмертия". Генри Дэвид Торо

"Весна дарує кожному,
що треба і що хочеться"

(Анатолій Костецький "Весняні дарунки")

  • "Весной каждый становится красавцем, если спешит на встречу со своей мечтой". Стивен Кинг
  • "Ожидание весны – это как ожидание рая". Стивен Кинг
  • "Когда наступала весна, пусть даже обманчивая, не было других забот, кроме как одной: найти место, где тебе будет лучше всего". Эрнест Хемингуэй

Красивые цитаты о весне / Фото Unsplash

"Була весна весела, щедра, мила,
Промінням грала, сипала квітки,
Вона летіла хутко, мов стокрила,
За нею вслід співучії пташки!"

(Леся Українка "Давня весна")

  • "Прекраснее весны бывает только первая любовь". Стивен Кинг
  • "Весна – это не только таяние снега. Это еще и таяние сердец". Неизвестный автор
  • "Вы, конечно, знаете, что это такое? Это весенняя лихорадка. Вот как это называется. И если вы уже подхватили ее, вам хочется – вы даже сами не знаете, чего именно, – но так хочется, что просто сердце щемит". Марк Твен

"Знов весна, і знов надії
В серці хворім оживають,
Знов мене колишуть мрії,
Сни про щастя навівають"

(Леся Українка "Знов весна, і знов надії")

 

Автор: Марія Примич