"Любовь – как чашка горячего кофе": 10 интересных цитат, которые понравятся ценителям напитка
26 февраля 2024, 14:56Читати новину українською
Без кофе не могут представить утро, осень и чтение книг многие люди. Ведь этот напиток способен окутать особым уютом, сделать холодные вечера теплее и добавить к семейным встречам больше любви и дружеской атмосферы.
Некоторые известные люди также являются или были ценителями кофе. А их высказывания о любимом напитке разлетаются по сети. LifeStyle 24 собрал лучшие цитаты о кофе от Софи Лорен, Сесилии Ахерн и других.
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Подборка красивых высказываний о кофе
- "Кофе напоминает дым костра: то удивляет фруктовыми нотами, то пахнет, как новая книга. Трудно уловить и передать словами вкус, но узнать и сохранить настоящую любовь – труднее". Энтони Капелла
- "Нет лучшего приворотного зелья, чем обычный кофе, сваренный собственноручно. Когда мужчина его попробует, он уже никуда не денется". Софи Лорен
- "Любовь – как чашка горячего кофе. С ее помощью можно и получить тепло, и сильно обжечься". Сесилия Ахерн
- "Этот мир не такой уж и плохой, пока в нем есть кофе". Кассандра Клэр
- "В мире, безусловно, есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность. Например, кофе". Джон Голсуорси
- "Прожить жизнь – это как выпить чашку кофе: не хватит смелости всегда любить одну девушку – будешь пить ее наедине". Из фильма "Призраки бывших подружек"
- "Кофе – это не напиток. Это долгие уютные разговоры, приятные встречи и милые свидания. Это бодрое утро и мягкий молочный вечер, кофе – это настроение. Настроение жить!" Джон Лассетер
- "Ради кофе можно пойти на все. Даже на работу". Билл Гейтс
- "Для вдохновения мне нужны только открытый рояль, тишина и чашечка кофе. От запаха рождается музыка, тишина позволяет ее услышать, а рояль воплотить в жизнь". Иоганн Штраус
- "Позвольте мне проснуться рядом с вами, выпить утреннего кофе и прогуляться по городу, держась за руки, и я буду счастлива до конца своей чертовой маленькой жизни". Шарлотта Эрикссон