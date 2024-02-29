О мужчинах, сексуальности и оргазме: 20 лучших цитат из культового сериала "Секс в большом городе"

29 февраля 2024, 10:58
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"Секс в большом городе" – один из самых культовых сериалов начала 2000-годов. История о жизни четырех подруг, Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, полюбилась миллионам зрителей со всего мира.

Лента прекрасно передает атмосферу Нью-Йорка тех лет. Будни главных героинь сериала очень насыщенные. Во время своих дружеских посиделок, приключений с мужчинами и сложных периодов в жизни, женщины сказали немало интересных фраз, которые остаются актуальными сквозь годы, пишет LifeStyle 24.

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Кэрри Брэдшоу о жизни, отношениях и мужчинах

  • "Я выросла из мужчин своего прошлого, но еще не доросла до мужчин своего будущего".
  • "В конце концов компьютеры ломаются, люди умирают, отношения разрушаются. И лучшее, что мы можем сделать, – это глубоко вздохнуть и перезагрузиться".
  • "Может, прошлое – это якорь, который тянет нас назад? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?"
  • "Мы привыкли думать, что настоящую любовь надо заслужить, надо преодолеть все препятствия во втором акте, перед тем как жить долго и счастливо в третьем. А если препятствий нет, означает ли это то, что чего-то не хватает? Неужели нужна драма, чтобы отношения сработали?"
  • "Возможно, именно наши ошибки определяют судьбу? Из чего бы состояла наша жизнь без них? Если бы мы никогда не сбивались с пути, разве мы любили бы? Разве у нас были бы дети или мы были бы теми, кем есть? В конце концов, меняются времена года, меняются города, люди приходят в твою жизнь, люди уходят. Но приятно осознавать, что те, кого ты любишь, всегда в твоем сердце. И если тебе повезет, ты их когда-то встретишь".

Цитаты Саманты Джонс, которые стоит запомнить

  • "Если бы меня волновало то, что обо мне говорят все стервы в Нью-Йорке, я бы никогда не выходила из дома".
  • "Пока ты незамужем, весь мир как шведский стол!"
  • "Послушайте меня, идеальный человек – это лишь иллюзия. Начните жить своей жизнью".
  • "Ни один мужчина не стоит того, чтобы перестать из-за него наслаждаться жизнью".
  • "Я люблю тебя. Но себя я люблю больше".

Лучшие цитаты героинь сериала "Секс в большом городе" / Кадр из сериала

Миранда Хоббс о себе и мужчинах

  • "Мужчины как такси. Когда они свободны, они зажигают зеленый огонек. В один прекрасный день мужчина решает, что пора завести семью, детей и прочее, и зажигает огонек. И первой же женщине, которую он встречает, он сразу делает предложение. Это не судьба, это несчастный случай".
  • "Я хочу наслаждаться своим успехом, а не просить прощения за него".
  • "Я найду в себе богиню, даже если сдохну!"
  • "Сексуальность – это качество, которое мужчины видят во мне после того, как я покоряю их своей индивидуальностью".
  • "Удивительно. Мы можем чувствовать себя в полном порядке, и вдруг все идет коту под хвост, стоит только парню не оправдать наши надежды".

Жизненная мудрость от Шарлотты Йорк

  • "Чтобы забыть человека, нужно, чтобы прошла половина срока, который вы с ним встречались".
  • "Оргазм – это важная часть отношений, но не единственная. Оргазм не может прислать тебе открытку в день рождения и не подержит тебя за руку в кино".
  • "Мужчина никогда не скажет "я был не прав", он просто пришлет цветы".
  • "Женщины сидят и размышляют, почему все пошло не так снова и снова, а мужчины просто говорят "замечательно" и заводят новых подружек".
  • "Знаешь ли ты, как тебе повезло, что имеешь меня?"

 

Автор: Марія Примич