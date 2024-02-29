О мужчинах, сексуальности и оргазме: 20 лучших цитат из культового сериала "Секс в большом городе"
29 февраля 2024, 10:58Читати новину українською
"Секс в большом городе" – один из самых культовых сериалов начала 2000-годов. История о жизни четырех подруг, Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, полюбилась миллионам зрителей со всего мира.
Лента прекрасно передает атмосферу Нью-Йорка тех лет. Будни главных героинь сериала очень насыщенные. Во время своих дружеских посиделок, приключений с мужчинами и сложных периодов в жизни, женщины сказали немало интересных фраз, которые остаются актуальными сквозь годы, пишет LifeStyle 24.
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Кэрри Брэдшоу о жизни, отношениях и мужчинах
- "Я выросла из мужчин своего прошлого, но еще не доросла до мужчин своего будущего".
- "В конце концов компьютеры ломаются, люди умирают, отношения разрушаются. И лучшее, что мы можем сделать, – это глубоко вздохнуть и перезагрузиться".
- "Может, прошлое – это якорь, который тянет нас назад? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?"
- "Мы привыкли думать, что настоящую любовь надо заслужить, надо преодолеть все препятствия во втором акте, перед тем как жить долго и счастливо в третьем. А если препятствий нет, означает ли это то, что чего-то не хватает? Неужели нужна драма, чтобы отношения сработали?"
- "Возможно, именно наши ошибки определяют судьбу? Из чего бы состояла наша жизнь без них? Если бы мы никогда не сбивались с пути, разве мы любили бы? Разве у нас были бы дети или мы были бы теми, кем есть? В конце концов, меняются времена года, меняются города, люди приходят в твою жизнь, люди уходят. Но приятно осознавать, что те, кого ты любишь, всегда в твоем сердце. И если тебе повезет, ты их когда-то встретишь".
Цитаты Саманты Джонс, которые стоит запомнить
- "Если бы меня волновало то, что обо мне говорят все стервы в Нью-Йорке, я бы никогда не выходила из дома".
- "Пока ты незамужем, весь мир как шведский стол!"
- "Послушайте меня, идеальный человек – это лишь иллюзия. Начните жить своей жизнью".
- "Ни один мужчина не стоит того, чтобы перестать из-за него наслаждаться жизнью".
- "Я люблю тебя. Но себя я люблю больше".
Миранда Хоббс о себе и мужчинах
- "Мужчины как такси. Когда они свободны, они зажигают зеленый огонек. В один прекрасный день мужчина решает, что пора завести семью, детей и прочее, и зажигает огонек. И первой же женщине, которую он встречает, он сразу делает предложение. Это не судьба, это несчастный случай".
- "Я хочу наслаждаться своим успехом, а не просить прощения за него".
- "Я найду в себе богиню, даже если сдохну!"
- "Сексуальность – это качество, которое мужчины видят во мне после того, как я покоряю их своей индивидуальностью".
- "Удивительно. Мы можем чувствовать себя в полном порядке, и вдруг все идет коту под хвост, стоит только парню не оправдать наши надежды".
Жизненная мудрость от Шарлотты Йорк
- "Чтобы забыть человека, нужно, чтобы прошла половина срока, который вы с ним встречались".
- "Оргазм – это важная часть отношений, но не единственная. Оргазм не может прислать тебе открытку в день рождения и не подержит тебя за руку в кино".
- "Мужчина никогда не скажет "я был не прав", он просто пришлет цветы".
- "Женщины сидят и размышляют, почему все пошло не так снова и снова, а мужчины просто говорят "замечательно" и заводят новых подружек".
- "Знаешь ли ты, как тебе повезло, что имеешь меня?"