О мужчинах, сексуальности и оргазме: 20 лучших цитат из культового сериала "Секс в большом городе"

10:58

"Секс в большом городе" – один из самых культовых сериалов начала 2000-годов. История о жизни четырех подруг, Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, полюбилась миллионам зрителей со всего мира.