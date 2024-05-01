Чистый четверг 2024 года: что запрещено делать в этот день

По пасхальным приметам, каждый день последней, Страстной недели перед Пасхой, называется Великим. Великий четверг также известен как Чистый или Белый.

В материале Lifestyle 24 узнайте, какой смысл вкладывали наши предки в этот день. А также читайте, какие действия в Чистый четверг считались большим грехом.

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Чистый четверг 2024: что запрещено делать в этот день

В Чистый четверг важно навести порядок в доме. В этот день запрещено наводить беспорядок.

Не стоит занимать деньги и выносить вещи из дома.

В этот день лучше избегать обид и ссор с другими.

В Великий пост, особенно в последнюю неделю, запрещено потреблять мясо, рыбу и молочные продукты.

После уборки домов хозяйки готовятся к Пасхе, выпекая куличи и раскрашивая писанки, однако их еще нельзя употреблять до утра воскресенья.

Какие события вспоминают верующие в Чистый четверг

В Чистый четверг Иисус Христос был арестован и сослан в темницу первосвященниками. Также в этот день Сын Божий во время Тайной вечери установил Таинство Евхаристии. Поэтому в храмах, начиная с Чистого четверга, во время проповеди вспоминают все земные страдания Христа перед Его распятием на Голгофе.



Тайная Вечеря Иисуса Христа / Фото из соцсетей

Священники читают двенадцать Страстных Евангелий, поскольку именно они рассказывают обо всем том, что пережил Иисус перед казнью. Для каждого верующего Чистый четверг – особый день, когда нужно оставить в прошлом свои грехи, избавиться от тревог и встретить Пасху с чистой душой.