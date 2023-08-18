Не только яблоки и сливы: что положить в корзину на Яблочный Спас
19 августа христиане отмечают один из самых больших церковных праздников – Яблочный Спас. По традиции в этот день все идут в церковь с корзинами, полными фруктов. Главным освящающим продуктом являются яблоки.
После литургии ими угощают близких, а также пекут вкусные пироги. Поскольку Яблочный Спас символизирует завершение сбора урожая, то в корзине есть немало продуктов. Каких именно – узнайте дальше на сайте 24 Канала.
К теме Когда отметим Яблочный Спас: интересная история и традиции этого дня
Каждая хозяйка по своему вкусу наполняет праздничную корзину, однако есть определенный список фруктов, которые освящают чаще всего.
Что положить в корзину на Яблочного Спаса
- Яблоки,
- груши,
- виноград,
- сливы,
- персики,
- морковь,
- помидоры,
- хлеб,
- хрен,
- медовые соты,
- соль.
Что святить на Яблочного Спаса / Фото "Фиртка"
Поскольку Яблочный Спас – символ окончания сбора урожая, то в корзинах часто можно увидеть колосья пшеницы, баночку меда. Чтобы добавить корзине нарядности, ее дополняют свечами и пахучей зеленью (чабрецом, мятой, бархатцами и т.п.).
После освящения принято делать выпечку из яблок. Хозяйки пекут пироги, делают блины, готовят варенье. И угощают этим всем родным и близким.