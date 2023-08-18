Не только яблоки и сливы: что положить в корзину на Яблочный Спас

19 августа христиане отмечают один из самых больших церковных праздников – Яблочный Спас. По традиции в этот день все идут в церковь с корзинами, полными фруктов. Главным освящающим продуктом являются яблоки.

После литургии ими угощают близких, а также пекут вкусные пироги. Поскольку Яблочный Спас символизирует завершение сбора урожая, то в корзине есть немало продуктов. Каких именно – узнайте дальше на сайте 24 Канала.

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Каждая хозяйка по своему вкусу наполняет праздничную корзину, однако есть определенный список фруктов, которые освящают чаще всего.

Что положить в корзину на Яблочного Спаса

Яблоки,

груши,

виноград,

сливы,

персики,

морковь,

помидоры,

хлеб,

хрен,

медовые соты,

соль.



Что святить на Яблочного Спаса / Фото "Фиртка"

Поскольку Яблочный Спас – символ окончания сбора урожая, то в корзинах часто можно увидеть колосья пшеницы, баночку меда. Чтобы добавить корзине нарядности, ее дополняют свечами и пахучей зеленью (чабрецом, мятой, бархатцами и т.п.).

После освящения принято делать выпечку из яблок. Хозяйки пекут пироги, делают блины, готовят варенье. И угощают этим всем родным и близким.