Жизнь без хлама: от каких вещей стоит избавиться весной

Человеку трудно сосредоточиться, когда вокруг беспорядок и много ненужных вещей. Ведь порядок и чистота способствуют хорошему настроению и внутреннему покою. От чего избавиться, чтобы подготовиться к весне – читайте дальше в материале.

Весна – это отличный период для новых идей и целей. Чтобы двигаться дальше, нужно что-то оставить позади. Избавляясь от лишнего, мы словно освобождаем пространство для чего-то нового и начинаем жизнь с новой страницы, отмечает 24 Канал.

Читайте также Как создать приятный запах в своем доме: 5 важных секретов уюта

Советы, как без жалости избавляться от ненужных вещей

Прощаться с вещами иногда бывает сложно, поэтому для того, чтобы сэкономить свои нервы и время, рекомендуем подготовиться к этому заранее:

Выберите день, когда вам никуда не нужно будет уходить.

Запаситесь пакетами и коробками, куда будете складывать ненужные вещи.

Проанализируйте, что именно нужно перебрать (это может быть определенная категория вещей или какой-то вид одежды или отдельные комнаты, где вы хотите навести порядок).

Оставьте сентиментальность и мудро оценивайте то, нужно ли вам именно это.

Как избавиться от лишнего – какие вещи нужно выбросить из дома / Фото Canva

Какие вещи необходимо выбросить

В первую очередь нужно выбросить мусор (разные обертки, бумагу, бутылки, этикетки и т.п.). Впоследствии разложите каждую вещь по категориям (посуда, косметика, одежда, книги, лекарства и т.д.).

Также хорошая идея – это не выбрасывать все в мусор, а разделить ненужные вещи на следующие группы:

Кому-то понадобится – все, что в хорошем состоянии, но вам оно уже не нужно (можно отдать или продать);

Хлам – вещи, которым место только в мусорнике.

"Оставить нельзя выбросить" – все, что стыдно подарить, но жалко выбросить, тоже избавляемся, если вы этим не пользовались последние полгода.

От каких вещей нужно избавиться весной – полезные советы / Фото Canva

Одежда и обувь:

колготки с затяжками;

бюстгальтеры, потерявшие функцию поддержания груди и растянувшиеся;

одежда не по размеру;

носки с дырками;

вещи с неотстирывающимися пятнами;

старые купальники;

заношенные и застиранные вещи;

платья с выпускного или других событий, которые вы не надеваете.

Косметика:

товары с истекшим сроком годности;

пробники;

"облысевшие" кисточки для макияжа;

засохшая помада или тушь;

практически пустые баночки и бутылочки;

растянутые резинки для волос.

Товары для дома:

выцветшее постельное белье с затяжками;

сувениры, статуэтки и разные безделушки;

старые перьевые подушки;

старые полотенца с дырками или пятнами;

сломанная техника;

посуда с трещинками или с зазубринами.

Помните, когда вы наведете порядок в своем доме, тогда вам будет легче навести порядок и во всех других областях своей жизни.