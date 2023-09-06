8 растений, которые стоит посадить в сентябре: вы не пожалеете

Обычно сентябрь ассоциируется у всех со сбором урожая. Но это не только так. В этом месяце можно сажать растения, которые переживут зиму.

Возможно, вы не ожидали, но есть растения, которые могут успешно пережить зиму. Некоторые из них, возможно, еще успеют дать плоды до холодного времени. Расскажем о том, что лучше посадить.

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Что посадить в сентябре: список

Простой вариант – это посадить лук, именно зимние сорта. Они устойчивы и хорошо переносят морозы. Сажать можно уже во второй половине сентября, а собирать – где-то с июля.

Это же касается и озимого чеснока. Его принято сажать с конца сентября и практически до ноября. Важно выбрать именно те сорта, которые могут вынести зимние морозы.



Зимний чеснок / Фото Depositphotos

Вы также можете посеять в сентябре петрушку или в начале октября. Ей не страшны морозы, но если уж холодно, то может подольше сходить. Поэтому специалисты советуют брать больше семян, чем когда сажают весной.



Петрушка / Фото Pixabay

Под осенью посадку отлично подходит редис. У него нет много условий для выращивания, поэтому плоды появляются достаточно быстро. В сентябре можно посадить скороспелые сорта, урожай которых наступит через 2-3 недели. Семена вносят на 2 сантиметра вглубь.

Ягоды

Эксперты говорят, что клубника скорее приживается во время осенней посадки, а не весенней. К тому же, сорта, которые после посадки осенью могут дать урожай уже весной. Обычно растение сажают в начале сентября. Это нужно сделать до первых заморозков, чтобы она укоренилась.



Клубника / Фото Gradina Max

Также в начале или середине сентября не повредит посадить кусты малины. Родить начнут весной или поближе к лету. Следует выбрать здоровые саженцы и разместить их на солнечном участке и обильно полить. Перед посадкой землю следует подкормить навозом.

Зелень

Салат и пряные травы – оптимальный вариант для посадки в сентябре. Да, урожай можно получить уже через считанные недели. Перед посадкой следует удобрить землю, потому что зелень поглощает много питательных веществ.



Салат / Фото Adobe Stock

Также на огороде в сентябре можно посадить следующие растения:

микрозелень – урожай собирают через 20 дней;

– урожай собирают через 20 дней; листовую горчицу – созревает через 2-3 недели, не вредят даже морозы;

– созревает через 2-3 недели, не вредят даже морозы; кресс-салат – появляется на грядке уже через 2 недели после всходов;

– появляется на грядке уже через 2 недели после всходов; рукола – простая зелень, которая становится спелой через 2-3 недели;

– простая зелень, которая становится спелой через 2-3 недели; шпинат – сеют в начале сентября. Он прорастает уже через несколько недель.

Цветы

Осенняя посадка имеет свои преимущества. Такие цветы быстрее зацветают и более устойчивы к болезням. В сентябре можно сажать подснежники, крокусы, а еще:

нарциссы;

гиацинты;

тюльпаны;

астры;

бархатцы.



Крокусы / Фото Pinterest

Многолетники тоже обычно сажают в осеннее время.

пионы;

гортензии;

дельфиниумы;

маргаритки;

клематисы;

флоксы;

незабудки.

В сентябре и до середины октября можно сажать главную красавицу сада – розу. Важно, чтобы она успела укорениться до морозов. На зиму цветы накрывают плёнкой, чтобы не замерзли.