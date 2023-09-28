Что посеять осенью, чтобы получить втрое больший урожай

Опытные огородники знают, что один из самых действенных и простых способов восстановления и улучшения плодородия почвы – посев сидератов. Благодаря этому можно увеличить урожай.

Сидераты – растения, которые являются универсальными помощниками в восстановлении плодородия земли. Кстати, они действуют одинаково эффективно для овощей, зелени, пряностей, цветов, кустов и деревьев.

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Какие преимущества подзимнего посева

Наиболее надежный, простой и универсальный способ, позволяющий лишить себя всех этих хлопот — подзимний посев,

— отмечают специалисты.

Посев сидератных растений имеет целый ряд преимуществ. В частности:

период вегетации удлиняется, растения лучше укореняются и разрыхляют почву, в нее попадает больше минеральных веществ;

сидераты не нужно срезать (исключение – если до морозов они успевают зацвести). Эти растения просто культивируют вместе с почвой во время перекопки или разрыхления под посевы и высадку весной. Благодаря чему удается существенно сэкономить время;

способствуют задержанию снега и защищают землю от эрозии так же эффективно, как и мульча. Сидераты предохраняют от перемерзания или пересушивания, удерживают влагу и стабилизируют все характеристики земли;

заменяют звено в севообороте, позволяя высаживать одно и то же растение на той же грядке без ущерба и отрицательных эффектов;

при посеве под зиму больше проявляется фитонцидная, оздоровительная и обеззараживающая функция сидератов (например, большинство крестоцветных предоставляет достаточную защиту от парши и гнили);

подзимние сидераты лучше помогают подавить рост сорняков.

Кстати говоря Не делайте этого осенью, если не хотите значительно увеличить урожай клубники

Когда именно сеять

Эти растения начинают высевать на зиму, как только освобождаются грядки и участки по мере сбора урожая и отмирания однолетних цветов после обработки почвы.

Сидераты считают одним из обязательных шагов по восстановлению земли после выращивания картофеля и требовательных, которые сильно истощают землю, кукурузы, подсолнечника, сои.

Традиционно начинают сеять с октября и продолжают до начала промерзания почвы. Обычно так, чтобы к зиме эти растения отросли на 5-10 сантиметров.

Важно Не делайте этого, потому что урожая не будет: где нельзя сажать озимый чеснок

Какие сидераты лучше выбрать на зиму

Специалисты отмечают, что единственный критерий отбора сидератов для подзимнего посева – зимостойкость, способность быстро набрать вегетативную массу и нарастить мощные корни.

Большинство классических сидератов как раз таковы. Чтобы растеньи сумели пережить морозы, дружно взошли и быстро росли, нужны самые надежные и простейшие культуры,

– подчеркнули огородники.

Среди фаворитов осеннего посева - растения семейств зерновые и крестоцветные, хотя и некоторые виды бобовых абсолютно незаменимы.

Горчица . Быстрый рост позволяет действовать на почву в короткие сроки. Она отлично обогащает землю фосфором, обеззараживает, эффективно лечит от грибковых заболеваний.



Горчица – один из лучших зеленых помощников на недостаточно воздушной земле, которая требует создания дополнительных каналов для воздухо- и влагообмена. Однако ее нельзя комбинировать с крестоцветными, избегая введения в севооборот с капустой или редисом.

. Быстрый рост позволяет действовать на почву в короткие сроки. Она отлично обогащает землю фосфором, обеззараживает, эффективно лечит от грибковых заболеваний. Горчица – один из лучших зеленых помощников на недостаточно воздушной земле, которая требует создания дополнительных каналов для воздухо- и влагообмена. Однако ее нельзя комбинировать с крестоцветными, избегая введения в севооборот с капустой или редисом. Вика . Наиболее активен обогатитель азотом. Прекрасно проявляет свои свойства на тяжелой, глинистой земле. Кроме того, возраст считают идеальным способом защитить зелень, салаты, капусту от улиток.

. Наиболее активен обогатитель азотом. Прекрасно проявляет свои свойства на тяжелой, глинистой земле. Кроме того, возраст считают идеальным способом защитить зелень, салаты, капусту от улиток. Рапс — это один из самых эффективных сидератов, подавляющий вредители и возбудители болезней. Он уникален эфирными маслами и большой питательной ценностью зеленой массы.

Многие считают рапс "зеленым навозом". Однако, он тоже несовместим с крестоцветными.

— это один из самых эффективных сидератов, подавляющий вредители и возбудители болезней. Он уникален эфирными маслами и большой питательной ценностью зеленой массы. Многие считают рапс "зеленым навозом". Однако, он тоже несовместим с крестоцветными. Люпин – это лучший сидерат для влажной земли, заболоченных участков, при проблемах с повышенной кислотностью, для песчаных почв.

– это лучший сидерат для влажной земли, заболоченных участков, при проблемах с повышенной кислотностью, для песчаных почв. Рожь . Один из самых эффективных помощников с наиболее мощной корневой системой. Этот сидерат не знает равных в обогащении земли калием и борьбе с возбудителями заболеваний овощных культур. Кстати, позволяет не просто эффективно разрыхлить землю, но и оздоровить ее.

. Один из самых эффективных помощников с наиболее мощной корневой системой. Этот сидерат не знает равных в обогащении земли калием и борьбе с возбудителями заболеваний овощных культур. Кстати, позволяет не просто эффективно разрыхлить землю, но и оздоровить ее. Овес . Отличный помощник в коррекции структуры почвы. Он помогает снизить кислотность, разрыхлить тяжелые и укрепить слишком легкие виды садовой земли. Также овес обогащает почву азотом и фосфором. А еще является отличным предшественником для любого плодоносящего или цветущего растения.



Кстати, при выборе этого сидерата не придется переживать о севообороте. Ведь овес совместим с любым растением.

. Отличный помощник в коррекции структуры почвы. Он помогает снизить кислотность, разрыхлить тяжелые и укрепить слишком легкие виды садовой земли. Также овес обогащает почву азотом и фосфором. А еще является отличным предшественником для любого плодоносящего или цветущего растения. Кстати, при выборе этого сидерата не придется переживать о севообороте. Ведь овес совместим с любым растением. Фацелия. Эффективно подавляет вредителей и обогащает почву азотом, одновременно демонстрируя уникальную способность разрыхлять плотную и истощенную землю.

Для достижения лучшего результата разные виды сидератов можно сочетать, комбинируя и усиливая действие. Например, смешивая семена горчицы и овса.