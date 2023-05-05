Что посадить под забором: 6 деревьев и кустов, которые озеленят придорожную территорию

Хочется, чтобы красиво выглядел не только сад у дома, но и территория у забора. Для этого можно сделать определенные насаждения. Надо знать, что посадить у дороги, чтобы это радовало окружающих.

У дома делают много хороших насаждений, а от дороги – часто забывают или игнорируют. Но не менее красиво, когда цветы или деревья растут у дороги. Это всегда поднимает настроение. Что посадить у дороги – подскажет 24 Канал.

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Что посадить у дороги

Если вы планируете посадить растения у дороги, то следует обратить внимание на такие факторы, как загрязнение воздуха и громкость движения транспорта Растения, которые можно разместить у дороги, должны быть стойкими к вредным воздействиям от автомобилей. А также – содержать листья и ветки, уменьшающие шум.

Туя. Это высокое и плотное дерево, которое обеспечит барьер от шума и пыли. Для посадки нужно выбрать солнечное место с хорошим дренажем почвы. Яма для посадки должна быть не меньше диаметра горшка с рассадой. Тогда как глубина – на несколько сантиметров больше высоты горшка. В яму нужно внести удобрения, чтобы туя хорошо росла. Вынимаем дерево из горшка и сажаем в землю. После посадки туи нужно полить, чтобы корневая система правильно развивалась. Деревья важно вовремя поливать, обрезать и удобрять.



Туя / Фото Cikavinka

Важно помнить, что туи могут быть чувствительны к пересыханию, особенно во время жаркой и сухой погоды. Также следует учитывать, что туи могут произрастать достаточно крупными, поэтому надо выбирать подходящее место для их посадки.

Георгина имеет большие темно-зеленые листья и красивые цветы, которые смогут украсить дорогу и снизить шум. Им также нужен солнечный участок, которая будет освещаться хотя бы 6-8 часов в день. А еще здесь не обойтись без хорошо дренированной земли, чтобы задержать влагу. Для георгинов обычно используют плодородную почву с добавлением песка. Этот куст можно сажать семенами или рассадой.



Георгина / Фото Интересные проекты для дома

Перед посадкой рассаду следует хорошо увлажнить. Затем следует разместить рассаду в ямках и залить ее водой. Георгины нуждаются в регулярном поливе, особенно в период сухого и жаркого климата.

Можжевельник – хороший вариант для посадки у дороги. Ему нужно полное солнечное освещение или легкая полутень. Можжевельники лучше растут в земле, которая содержит много органических примесей. Размер ямки должен быть от 2 до 3 раз больше, чем корни саженца. Перед тем, как высаживать можжевельник, окуните его корни в воду на несколько часов. Затем поместите саженец в отверстие и засыпьте его грунтом.



Можжевельник / Фото Питомник растений Флораград

Можжевельники нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Они могут быть подвержены разным болезням и вредителям, поэтому надо тщательно следить за растением.

Лаванда. Это растение обладает приятным ароматом и защищает от шума и пыли. Она нуждается хорошо освещенного места и плодородной земле. Можно добавить удобрения, чтобы дополнительно подкормить лаванду. Поместите растение в отверстие и заполните его землей, слегка затрамбуйте вокруг корней. После посадки растение нужно залить водой.



Лаванда / Фото

Лаванда не требует особого ухода, но следует регулярно обрезать дряблые цветы и листья, чтобы сохранить форму растения и поддерживать цветение. Также убедитесь, что растение получает достаточное количество солнечного света и воды.

Ель отлично будет расти как в саду, так и у дороги. Выберите участок, где достаточно пространства для разрастания дерева и где он будет иметь солнечный свет. Ель требует почвы с нейтральной или легкой кислотностью. Перед посадкой прополощите почву водой и добавьте удобрения. Выкопайте яму примерно в 2 раза больше, чем корни ели.



Ель / Фото Floragrad.in

Полейте ель достаточным количеством воды и добавьте слой мульчи из листьев или соломы, чтобы сохранить влагу. Важно регулярно поливать ель в течение первых 2-3 лет после посадки, чтобы помочь ей прижиться. Потом – только в сухую погоду. Обрезайте ель, если нужно, чтобы сохранить ее форму и размер. Обрезку следует проводить летом.

Барбарис хорошо подойдет для посадки у дороги. Оно может произрастать от 1 до 5 метров. Растение популярно среди садоводов благодаря декоративности и устойчивости к морозу. Он обычно растет в полном солнце или полутени. Извлеките барбарис из контейнера и поставьте его в яму. Добавьте землю вокруг корней и хорошо прижмите. Полейте барбарис большим количеством воды, чтобы хорошо росла.



Барбарис / Фото Dvorik.ua

После посадки барбарис нуждается регулярного полива и удобрения. Также не забывайте обрезать растение весной, чтобы дать ему соответствующую форму и сохранить здоровье.