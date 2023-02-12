День святого Валентина 2023: идеи подарков коллегам на 14 февраля

В День Валентина можно проявлять свою любовь и заботу не только любимым, но и тем, с кем вы проводите немаловажную часть своей жизни. 14 февраля – это отличный повод удивить своих коллег приятным сюрпризом. Осталось только выбрать подарок, чтобы он был актуальным и уместным.

В День Валентина можно дарить подарки всем, кого вы любите, в том числе и коллегам. Для этого нужно проанализировать их потребности и увлечения. 24 Канал сделал отличную подборку подарков, чтобы помочь вам этому.

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День Валентина – что подарить коллегам в праздник

Всегда актуальными подарками для коллег будут те, которые практичны и полезны. Подарок не должен вызывать лишние вопросы или обязывать коллег к соответствующему жесту. Он должен быть просто приятным сюрпризом. Итак, предлагаем вам такие идеи универсальных подарков:

Элегантная ручка.

Именная папка для документов.

Мыло ручной работы.

Шоколадка с увлекательным вкусом.

Валентинка, подписанный от руки.

Визитница.

Магнитный календарь

Красивый Блокнот.

Игрушка-антистресс.

Чай или кофе.

Теплый плед.

Стильный ночник.

Ремень с красивой пряжкой.

Качественные наушники.

Что подарить коллегам в День Валентина 2023 / Фото Unsplash

Карманный фонарик.

Ароматная свеча.

Чашка с интересной подписью.

Подушка со смешной надписью.

Флешка интересной формы.

Попсокета для смартфона.

Футболка с принтом.

Растение в интересном горшке.

Красивое ситечко для чая.

Стилизованная раритетная кофемолка.

Повербанк.

Носки в банке с интересным принтом.

Интересная копилка.

Сладости.

Мягкая игрушка.

Подставка для чашки с хорошим дизайном.

Органайзер.

Набор меда или джема.

Книга.

Что подарить руководителю своим коллегам на День святого Валентина

Если вы являетесь руководителем и хотите наладить отношения в коллективе и укрепить связь с сотрудниками, то стоит подготовить бюджетные подарки каждому или общий презент:

Фотосессию для коллег.

Поход в боулинг.

Тематический пирог для коллектива.

Поход на каток.

Сертификат для прохождения квеста всем коллективом.

Стильные фоторамки.

Фруктовая корзина.

Набор ароматного кофе или цветущий чай.

Вкусные капкейки.

Брелки в стиле эко.

Компьютерные коврики для мышки.

День Валентина 2023 – что подарить коллегам, интересные идеи подарков / Фото Canva

Что не стоит дарить коллегам в День святого Валентина