Что означает имя Тарас: когда празднуют именины эти мужчины

Имя Тарас стало особенно популярны благодаря украинскому поэту Тарасу Шевченко, который имел большое влияние на украинскую литературу и национальное самосознание. Узнаем его значение.

Тарас Григорьевич Шевченко сделал настолько большой вклад в развитие украинской литературы, что с тех пор имя приобрело особую популярность. Что значит это имя откуда происходит, когда Дни ангела и кто из известных людей так называется – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Тарас – мужское имя, имеющее древнегреческое происхождение. Переводится как "волноваться", "беспокоиться", "нарушать".

Другая версия свидетельствует, что оно происходит от имени Тарасиос, что означает "мятежник", "мятежный". Также некоторые считают, что оно созвучно греческому слову со значением "бунт".

Известные люди с этим именем

Тарас Тополь является солистом известной украинской рок-группы "Антитела". Являлся молодежным послом UNICEF в Украине. Является спикером Молодежного Совета при Президенте Украины. В 2014 году основал благотворительный фонд "Свободные - ЮА". С началом полномасштабного вторжения вступил в Вооруженные силы Украины. Совместно с британским певцом Эдом Шираном Тарас записал песню "2step".



Тарас Тополь / Фото из инстаграмма

Тарас Цымбалюк – актер театра и кино. Работал в Молодом театре и академическом театре юного зрителя в Киеве. В 2012 году сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон", благодаря которой стал широко известен. Тарас также сыграл главную роль в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020 году принял участие в шоу "Танцы со звездами".



Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграмма

Тарас Чубай – лидер группы "Плач Иеремии", где автор музыки и текстов. В 2017 году стал народным артистом Украины. Легендарным хитом Чубая стала песня "Она". В течение своего творчества создал несколько десятков песен и 11 музыкальных альбомов.



Тарас Чубай / Фото из инстаграмма

Тарас Стадницкий – комик, юморист, шоумен. Играет в команде VIP Тернополь. Немало раз участвовал в КВН. Стал финалистом Высшей Украинской лиги КВН в 2007 году. Имеет главную роль в телесериале "Танька и Володька".



Тарас Стадницкий / Фото из инстаграмма

Когда Дни ангела

Тарас отмечает свои именины шесть раз в год по церковному православному календарю: