Сделайте это с веником перед уборкой: эффект вам понравится

Не у всех есть время убирать квартиру с пылесосом. Это ведь требует много времени. Можно просто воспользоваться веником.

Часто хозяйки жалуются, что срок использования веника очень мал, потому что он рассыпается. Есть один секрет, как продлить эксплуатацию. Что для этого нужно сделать – расскажет 24 Канал.

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Что сделать с веником перед уборкой

Простой нюанс состоит в том, что не спешите использовать веник сразу после того, как приобрели его. Прежде всего следует провести обработку инструмента, чтобы не ломались концы и он долго прослужил.

Возьмите острые ножницы и сделайте ровный срез где-то на 8 сантиметров.

Не жалейте прутиков, ибо если вы этого не сделаете собственноручно, ветви через некоторое время, так или иначе, обломаются. Тогда будут "линять" на пол. Вам это не нужно.

Полезный лайфхак таков: перед тем, как принимать, веник рекомендуют погрузить в определенный раствор.

Возьмите ведро с чистой водой, внесите туда несколько столовых ложек соли и тщательно перемешайте до полного растворения.



Солевой раствор / Фото Ecosoft

Положите инструмент в ведро веточками вниз, в приготовленную жидкость. Пусть остается в нем на 2-3 часа.

Польза этой процедуры состоит в том, что прутики веника станут более жесткими и жесткими. То есть это позволит более эффективно выметать мусор из труднодоступных мест.