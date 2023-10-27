Никогда не сажайте эти растения рядом с яблонями
27 октября 2023, 10:01Читати новину українською
Есть растения, которые ни в коем случае не стоит сажать возле яблонь. Такое соседство может оказывать плохое влияние на урожай.
Опытные садоводы ответили, что именно не стоит сажать вблизи яблонь. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие растения нельзя сажать возле яблони
- Черемуха и рябина. Дело в том, что на них живут стаканы и рябиновая моль. Это насекомые, которые могут повредить листья и даже яблоки.
- Береза, сирень и жасмин. Эти растения вообще лучше посадить в другом конце сада. Жасмин может подавлять рост других. На сирени нередко появляются разные вредители и болезни, опасные для яблони.
- Малина. Она истощает и сушит поверхностный слой почвы. Из-за этого яблоня может начать "голодать".
- Боярышник. Этот куст привлекает опасных для яблони насекомых.
- Капуста и морковь.
- Мята, шалфей, а также петрушка.