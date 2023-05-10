Испортят цветение: 7 растений, которые нельзя сажать возле роз

Розы могут быть довольно капризными в уходе за цветами. Большое значение для них имеют растения, растущие рядом. Поэтому важно знать, какие растения нельзя сажать возле роз.

Несмотря на то, что розы выглядят всегда роскошно, эти цветы требуют много времени и внимания. Для них играет большую роль в соседстве. 24 Канал расскажет, какие растения нельзя сажать возле роз.

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Какие растения нельзя сажать у роз

Существует несколько растений, которые могут повлиять на здоровье роз. Поэтому их не рекомендуется сажать рядом с розами. Среди таких растений можно выделить.

Клевер. Может показаться, что это хорошее растение для сада, но имеет специфический запах, который может отпугивать насекомых-опылителей от роз, снизить их цветение и вызвать заболевание.



Клевер / Фото Литин Сад

Гортензии – далеко не самый лучший вариант для посадки у роз. Им нужна кислая земля, а это не подходит розовым кустам вообще.



Гортензии / Фото Vse roste

Рябина. Растение имеет глубокие корни, которые могут конкурировать с корнями роз за воду и питательные вещества. Кроме того, рябина может являться источником болезней и вредителей.



Рябина / Фото Agro Day

Черемуха – плохой вариант для посадки у роз. Черемуха не подходит розам, потому что может быть источником болезней и вредителей.



Черемуха / Фото Экомалина

Береза. Корни березы могут унести много воды и питательных веществ, что может повлиять на здоровье роз. Так что сажать их рядом, не рекомендуется.



Береза / Фото Natworld.info

Тюльпаны. Ч ас их цветение и розы – очень разные, поэтому хочется посадить их вместе. Но тюльпаны нужно каждый год выкапывать, что может повредить корни розы.



Тюльпаны / Фото Asterias

Как флоксы, да и розы заражаются теми же болезнями. Речь идет о мучнистой росе. Поэтому сажать их вместе не желательно.



Флоксы / Фото Википедия