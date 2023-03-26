Опасное соседство: что нельзя сажать рядом с черной смородиной

Хозяевам важно правильно размещать в саду плодовые деревья и кустарники. Иначе они будут плохо расти, не будут приносить плоды или даже могут погибнуть. Ниже читайте, что нельзя сажать возле черной смородины.

Есть несколько кустов, которые являются плохими соседями для черной смородины. Так что, если вы хотите богатый урожай, не стоит сажать рядом, сообщает 24 Канал.

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Прежде всего, помните, что нельзя сажать рядом черную и красную смородину. Ведь они поражаются одинаковыми заболеваниями, поэтому близкое соседство этих культур нежелательно.

Если же другой возможности нет, то нужны хотя бы профилактические опрыскивания и защита от насекомых.

Что еще нельзя сажать возле черной смородины

Основные правила запрещают:

сажать вместе растений того же семейства;

выращивать смородину на месте тех растений, имеющих общих вредителей;

использовать участок, где росли требовательные к тем же микроэлементам культуры.

У каких растений не стоит сажать смородину:

Малины (это неудачное соседство, ведь малина пускает отводки, мешая росту смородины. Кроме этого, растения болеют схожими заболеваниями).

Вишня (это тоже неудачное соседство, ведь вишня будет затенять смородину, а ее корневая поросль снизит количество питательных веществ в почве).

Яблоня (высокие яблони могут затенять соседние культуры, уменьшая их урожайность).

Добавим, что для черной смородины очень важно интенсивное освещение. В то же время деревья и высокие кустарники будут ее удручать. К примеру, корневая система сливы распространяется горизонтально, ухудшая условия для роста черной смородины.

Следует знать, что черную смородину можно вернуть на тот же участок, где он рос 6 лет назад. Ведь чередование культур снижает риски инфицирования растений и способствует лучшей урожайности.

С чем рядом лучше всего сажать черную смородину: