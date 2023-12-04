Не дарите это на Новый год: разгневаете Зеленого Дракона

До Нового года осталось уже не так много. Поэтому нужно срочно готовить подарки близким, если до сих пор этого не сделали.

Перед тем, как выбирать презенты, стоит узнать, что лучше не дарить. Ведь такой подарок может разозлить символ 2024 года, – Зеленого Деревянного Дракона, пишет 24 Канал.

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Что не стоит дарить на Новый год

Зеленый Дракон является символом силы, успеха и процветания. Чтобы не разгневать его, лучше избегайте:

вещей, связанных с огнем. Дракон олицетворяет стихии Земли и Дерева. Лучше избегать свечей, зажигалок и других предметов, связанных с огнем;

острые предметы. Зеленый Дракон представляет силу, а такие подарки могут восприниматься как угроза его власти;

в разных мифологиях мира драконы тесно связаны с богатством и сокровищами. Так что дарить что-то простое и милое, но дешевое – гневить символ года;

подарков в темных оттенках, особенно это касается черного цвета.

Что не стоит дарить на 2024 год / Unsplash / The Retro Store