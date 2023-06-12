Будет лучше плодоносить: 10 растений, которые идеально посадить возле яблони
12 июня 2023, 13:29Читати новину українською
Не всегда площадь территории позволяет рассаживать деревья на расстоянии друг от друга. Очень часто их приходится сажать рядом. И здесь нужно знать, что можно комбинировать, а что нет.
Каждое растение, котороя растет на огороде или в саду, влияет на других, которые растут возле нее. Особенно это касается тех насаждений, которые не один год приносят плоды. 24 Канал расскажет, что можно посадить у яблони, чтобы ей не повредить.
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Что посадить у яблони
- Для яблони хорошо подойдут отдельные плодовые деревья. Например, вишни, сливы, крыжовник.
- Малина – куст, закрывающий землю у дерева, чтобы она не пересыхала. В то же время пчелы и другие насекомые щедрее опыляют дерево.
Куст малины / Фото Shutterstock
- У яблони неплохо приживаются помидоры, при условии, что их посадить на солнечной стороне. Имея запас влаги, рассада хорошо развивается и впоследствии приносит большие плоды.
- Растение, выделяющее вещества, улучшающее рост яблони люпин. Распространенной практикой является мульчирование люпином приствольных кругов.
- Также не повредят дереву некоторые овощи: огурцы, кабачки и растения, у которых корни залегают в землю не очень глубоко, чтобы не забирать питательные вещества у деревьев.
- Есть и те растения, которые не только помогут яблоне, но и станут отличным дополнением сада. Речь идет о настурцию и бархатцы, которые отпугивают разных вредителей.
- Под яблоней разрешается взорвать редис и лук на перо. Ведь они созревают до того, как у яблоньки вырастут листья и соответственно будет тень.
- Зелень – хороший вариант для выращивания рядом с яблоней. Под деревьями можно сажать укроп, базилик, салат и щавель.
- Также будут удачными соседями для яблоньки полевые цветы. Благодаря им плоды на дереве будут быстрее развиваться.