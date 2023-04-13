Что нужно святить на Пасху: список продуктов, которые можно класть в корзину

Накануне и в самый день светлой Пасхи все верующие приходят в церковь с торжественно освящающими праздничными корзинами. Узнайте ниже, что можно и даже нужно положить в корзину.

Пасхальная корзина – это то, без чего христиане не представляют светлого праздника. Поэтому к подготовке этого атрибута следует отнестись с ответственностью, сообщает 24 Канал.

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В большинстве своем набор продуктов, которые кладут в пасхальную корзину, неизменен уже много лет. Но раньше у людей были значительно большие корзины – брали несколько куличей, не только куриные, но и гусиные яйца, брали целых поросят. Набор является стандартным каждый год неспроста – каждый из них имеет особое значение и символ.

Напомним, что традиционно корзину украшают зеленью, реже – цветами и лентами. Все продукты застилают вышитым полотенцем, а во время освящения в корзину кладут свечу.

Что можно положить в Пасхальную корзину

Паска . Это самый главный элемент в пасхальной корзине. Пасха символизирует воскресшее тело Иисуса Христа, а еще – победу жизни над смертью, света над тьмой. Пасхи обычно пекут либо в Чистый четверг, либо в Великую субботу.

. Это самый главный элемент в пасхальной корзине. Пасха символизирует воскресшее тело Иисуса Христа, а еще – победу жизни над смертью, света над тьмой. Пасхи обычно пекут либо в Чистый четверг, либо в Великую субботу. Яйца . Это символ новой жизни и возрождения. К празднику яйца по-особому украшают: делают писанки, пасхальные яйца, царапинки. Писанкарство – давняя украинская традиция, передающаяся из поколения в поколение.

. Это символ новой жизни и возрождения. К празднику яйца по-особому украшают: делают писанки, пасхальные яйца, царапинки. Писанкарство – давняя украинская традиция, передающаяся из поколения в поколение. Мясо . Освящение мясных продуктов происходит от древних пасхальных традиций. Их готовят заранее: делают домашнюю колбасу, буженину, также в корзину можно положить сало. Главное, чтобы блюда были без крови.

. Освящение мясных продуктов происходит от древних пасхальных традиций. Их готовят заранее: делают домашнюю колбасу, буженину, также в корзину можно положить сало. Главное, чтобы блюда были без крови. Молочные продукты (масло, творог). Эти продукты являются символом любви и жертвенности Бога. В корзину можно положить творожный кулич.

(масло, творог). Эти продукты являются символом любви и жертвенности Бога. В корзину можно положить творожный кулич. Хрен . Этот продукт символизирует крепость и силу духа, а по другим версиям – корни веры в воскресение.

. Этот продукт символизирует крепость и силу духа, а по другим версиям – корни веры в воскресение. Соль. В Библии соль символизирует связь между Богом и людьми. Также это символ изобилия и здоровья.



Что можно положить в корзину / Инфографика 24 Канала