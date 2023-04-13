Завтра – Страстная пятница: строгие запреты скорбного дня в году
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Страстная пятница является самым печальным днем в году для всех верующих. Он традиционно отмечается за 3 дня до Пасхи. В этот день Исуса Христа распяли на кресте. Какие запреты действуют в Страстную пятницу, читайте дальше.
В Страстную пятницу Исус Христос пережил ужасные страдания, мучения и издевательства. Поэтому для всех христиан – это самый скорбный день в году. В этот день люди идут к плащанице воздать честь Исусу. Какие запреты действуют в этот день, узнавайте в материале 24 канала.
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История Страстной пятницы
Исуса Христа распяли в пятницу. В те времена это считалось позорной казнью, потому что так казнили мятежников, разбойников, убийц и преступных рабов. Распятый испытывал не только ужасные боли во всех частях тела, но и большую жажду.
Главные запреты Страстной пятницы / Фото Pexels
Когда Исуса Христа распинали, Он молился за Своих мучителей со словами: "Отче, прости им, ибо они не знают, что делают". Во время распятия Сына Божьего возле него находились Дева Мария, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько почитавших его женщин.
Когда Спаситель увидел Матерь Свою и Иоанна, он сказал ей: "Женщина, вот сын Твой". Затем до Ивана : "Вот мать твоя" Под этих ужасов и издевательств над Сыном Божьим на Голгофе произошло знамение. С того момента, как Иисуса распяли, солнце скрылось за облаками и наступила тьма на всей земле.
Какие главные запреты дня
- Страстная Пятница перед Воскресением – трудный для всех верующих день, в котором вспоминают о невыносимых страданиях Сына Божия. Поэтому запрещается посещать развлекательные заведения и веселиться: петь, танцевать, громко говорить.
- В Страстную пятницу не рекомендуется работать. Лучше посвятить этот день Богу, много молиться и размышлять о страданиях Спасителя.
- Запрещается заниматься домашними делами, а также шить, вязать, вышивать. Уборку нужно сделать в Чистый четверг.
- Большим грехом считается рубка дров и любые действия топором.
- В древности наши предки в деревнях занимались 2 видами работ. В частности, выпеканием кулича и посадкой капусты. Это не считалось грехом. Остальные виды работы нельзя делать, потому что считалось, что урожая не будет.
- Во время Страстной пятницы нужно соблюдать строгий пост. Запрещено есть, пока не вынесли Плащаницу, после чего можно только хлеб и воду.
- Нельзя пить спиртные напитки. Поговаривали, что кто-нибудь выпьет алкоголь в Страстную пятницу, будет пить всю жизнь.
- Не разрешается также подстригание волос, маникюр и косметические процедуры.