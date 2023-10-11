Орхидеи перестали цвести: что делать

Орхидеи – очень красивые цветы, нуждающиеся в хорошем уходе. В какой-то момент они перестают цвести и цветоводы задумываются, как исправить ситуацию.

В природе цветок имеет черную плесень у корней, которая питает ее нужной кислотой. Благодаря ему растение может расти и цвести. Для того, чтобы на орхидее появился цветонос, нужно внести некоторую подкормку, rкоторая содержит похожую кислоту.

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Как восстановить цветение орхидеи: практические советы

Специалисты делятся, что орхидея возобновит цветение, если подкормить ее таким фруктом, как лимон. Цветку нравится цитрусовый из-за лимонной кислоты, входящей в его состав. Потому что лимонная кислота способна ускорить развитие цветка.

Такую подкормку оптимально вносить 1 раз в неделю, можно даже реже – 1 раз в 2 недели. Одну чайную ложку свежего сока лимона нужно разбавить в 1 литре отстоявшейся воды комнатной температуры. Компоненты нужно тщательно перемешать. Разрешается взять лимонную кислоту в чистом виде вместо фрукта. В таком случае хватит даже 1 грамма вещества.

Чаще всего таким методом орхидеи как раз опрыскивают. Но можно и погрузить в раствор на основе лимона на полчаса. Это позволит восстановить даже хилые растения и впоследствии они будут хорошо цвести. К тому же, могут появиться новые корни.

Будет полезным и протирать листья лимоном. Надо развести сок из фрукта с теплой водой в одинаковых количествах. Смочите в нем тряпку или салфетку, хорошо выжмите и протирайте листья цветка.

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