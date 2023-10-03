Перед тем, как кому-то дарить комнатные цветы, нужно узнать, вообще ли человеку такое нравится. Ведь не всем по душе поливать, пересаживать и подкармливать вазоны. Есть еще некоторые моменты. Какие приметы существуют вокруг комнатных цветов и какие из них можно дарить – расскажет 24 Канал.

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Можно ли дарить цветы в горшке: приметы

Считается, что многие комнатные растения способны поглощать энергетику человека и затем его отдавать другим. Поэтому нужно несколько раз подумать, прежде чем кому-то вручать такой подарок. Ибо таким образом, можно кого-то обречь на невзгоды.

Существует мнение, что через цветы в горшке передается энергетика человека, который его дарит. То есть если кто-то делает это с не очень хорошими намерениями, у вас могут возникнуть проблемы. Также есть примета, если это растение в горшке засохнет, то появятся проблемы.

Такой подарок, как комнатное растение, трактуют отдельно относительно болеющих людей. Считается, что другой человек подразумевает свою неприязнь к вам: желает, чтобы больной "врос в землю", как растение – умер. К тому же сырая земля тоже ассоциируется со смертью. Поэтому будьте осторожны, прежде чем кому-то делать такой "сюрприз".

Верить или нет, в такие приметы – это ваше дело. Ведь кто-то перечитывает все приметы и искренне их придерживается, а кто-то считает, что все это ерунда и делает, как пожелает.

Какие цветы в горшке и кому можно дарить

Обрадуются комнатным растениям в качестве подарка, те люди, которым нравится уход за цветами и те, кто не верит в приметы. В таких случаях вы не прогадаете.

Хотя, обратите внимание, что такие растения, как молочай, диффенбахия, олеандр достаточно опасны для детей и животных. Будьте осторожны и лучше удержитесь от цветочного подарка тем, кто имеет домашних питомцев или младенцев.



Диффенбахия / Фото Pinterest

Существуют определенные виды разрастающихся цветов, которые занимают много места. Такие презенты лучше не делать, потому что, возможно, человек не захочет удерживать вазон, занимающий половину комнаты. Речь идет об аспарагусе и фикусе. Также не стоит дарить цветы с сильным ароматом, потому что у человека может быть аллергия на одну из них.



Аспарагус / Фото "Флориум"