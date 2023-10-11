У природі квітка має чорну плісняву біля коріння, яка живить її потрібною кислотою. Завдяки їй рослина має змогу рости та цвісти. Для того, щоб на орхідеї з'явився квітконос, треба внести деяке підживлення, яке містить схожу кислоту.

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Як відновити цвітіння орхідеї: практичні поради

Фахівці діляться, що орхідея поновить цвітіння, якщо підживити її таким фруктом, як лимон. Квітці подобається цитрусовий через лимонну кислоту, яка входить до його складу. Тому що саме лимонна кислота здатна прискорити розвиток квітки.

Таке підживлення оптимально вносити 1 раз на тиждень, можна навіть рідше – 1 раз у 2 тижні. Одну чайну ложку свіжого соку лимона треба розбавити в 1 літрі відстояної води кімнатної температури. Компоненти треба ретельно перемішати. Дозволяється взяти лимонну кислоту у чистому вигляді замість фрукта. У такому випадку вистачить навіть 1 грама речовини.

Найчастіше таким методом орхідеї саме обприскують. Але можна й занурити в розчин на основі лимона на пів години. Це дозволить відновити навіть кволі рослини й згодом вони будуть гарно цвісти. До того ж можуть з'явитися нові коріння.

Буде корисним й протирати листя лимоном. Треба розвести сік з фрукта з теплою водою в однакових кількостях. Змочіть у ньому ганчірку чи серветку, добре витисніть та протирайте листки квітки.

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