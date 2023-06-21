Чтобы не потерять урожай: 4 бюджетных средства, которые спасут кабачки от гниения

Причиной гниения кабачков часто является излишняя влага в земле, которая нередко сопровождается еще и нехваткой света. Есть и другие предпосылки.

Для того чтобы кабачки не гнили, следует придерживаться определенные простые правила: учитывать севооборот, поливать по мере высыхания, подпитывать и защищать от болезней и вредителей. А какими средствами можно подкормить кабачки, чтобы они не гнили – расскажет 24 Канал.

Читайте также Этот куст вы точно видели: прогоняем вредителей из самшита

Обработка кабачков от гниения

Существует несколько народных средств, которые питают кабачки и снизят вероятность гниения. Вот несколько рекомендаций:

Первый простой метод – использовать йод. Надо взять 10 миллилитров вещества и 10 литров воды. Таким средством можно поливать корни и обрабатывать листья.



Йод / Фото "ОН Клиник"

Для удобрения кабачков идеально подойдет настой крапивы, который богат калием. Чтобы его приготовить, понадобится крапива без семян. Ее нужно положить в пластиковую бочку или ведро и залить водой. Через 1-2 недели ваше удобрение будет готовым. После этого 1 литр смеси нужно разбавить в 10 литрах воды.



Крапива / Фото "Яблоком"

Настой коровяка является отличной подкормкой для вашего огорода. Для приготовления смешайте 1 часть коровьего навоза с 5 частями воды и оставьте настаиваться в течение 2 недель. Чтобы использовать раствор, его следует разбавить с водой в пропорции 1:10 литров.



Коровий навоз / Фото Posivna.com

Нитроаммофоска – отличный способ удобрить кабачки, потому что содержит азот, фосфор и калий. Когда этих веществ не хватает, на кабачках появляется много пустоцветов и начинают гнить завязи. Гранулы нитроаммофоски следует растворить в теплой воде в соотношении 10 граммов на 5 литров. Под каждый куст льем по 1 литру настоя. Лучше всего это делать после предварительного полива.



Нитроаммофоска / Фото "Эпицентр"