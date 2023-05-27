Что делать, если чернеют помидоры: 5 выверенных методов, как с этим бороться

Інші плоди треба обробити часниковим настоєм , тому що він має антибактеріальні та протигрибкові властивості, які будуть знищувати патогенні організми. Роздавіть кілька зубчиків часнику та залийте їх гарячою водою у пропорції 4-5 зубчиків часнику на 1 літр гарячої води. Залишіть настоятись, а потім поливайте помідори, попередньо процідивши.